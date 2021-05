Tras su tercer lugar en Miss Universo, Miss Perú anuncia su retiro

El pasado 16 de mayo, Janick Maceta, Miss Perú, hizo historia al colocarse dentro de las cinco finalistas definitivas de Miss Universo, además de que durante toda la competencia, la hermosa peruana se posicionó dentro de las favoritas. Como ya se sabe, al final Janicka logró el tercer lugar del certamen y se convirtió en el orgullo de su país, algo que sin duda la tiene muy satisfecha y emocionada, a pesar de que no logró llevarse a la corona. Sin embargo, su paso por los certámenes de belleza ha terminado para la también ingeniera en audio, quien ahora busca dedicarse de lleno al trabajo con la ONG Little Heroes, la cual apoya a menores de edad víctimas de violencia sexual, labor con la que se ha comprometido desde hace varios años.

Así lo ha revelado Miss Perú en una reciente entrevista, en donde se ha mostrado muy contenta por el resultado que obtuvo en Miss Universo y por todo el apoyo que ha sentido de parte de todo su país, así como de sus fans, quienes le han mostrado su cariño tras su paso por este importante concurso. “Ya me retiro. He logrado lo que quería lograr: que me escuchen, y solo espero contar con la oportunidad de tener las audiencias y que me den la oportunidad de abogar por los niños que sufren de violencia sexual”, expresó la hermosa peruana en una charla que sostuvo con el diario Perú21.

Por supuesto, su paso por Miss Universo le ha dejado un sinfín de gratas experiencias que le quedarán en el corazón para siempre, pues es consciente de que para llegar al Top 3 de Miss Universo requirió de mucho esfuerzos y sacrificios, por lo que ella esta orgullosa de lo que ha logrado en el certamen y de haber puesto en alto el nombre de Perú. “He dado todo lo mejor de mí en ese escenario y he logrado hacer historia. Puse el alma, corazón y vida por mi Perú y seguiré trabajando por mi país”, aseguró la joven de 27 años.

Sin embargo, su retiro no significa que vaya a dejar de lado su labor altruista, por lo que ella seguirá trabajando por todos los niños que han sido víctimas de violencia sexual, asegurándose por ella misma que todos aquellos que lleguen a Little Heroes reciban la atención que requieren. “Lo principal es conseguir apoyo para que los niños y sus familias reciban el tratamiento psicológico, psiquiátrico, el apoyo legal, tender puentes entre entidades públicas y privadas. Eso es lo que hago actualmente”, explicó Maceta.

El mensaje de apoyo para Miss Universo

Luego del triunfo de la mexicana Andrea Meza en Miss Universo, algunos seguidores de Janick Maceta se mostraron inconformes ante el resultado, pue consideraban que la peruana merecía más la corona. Ante las criticas que algunos de sus fans comenzaron a lanzar en redes sociales en contra de Meza, Maceta alzó la voz y mostró su total respaldo a su amiga. “¡Felicidades belleza! @andreamezamx 🇲🇽 nuestra nueva @missuniverse. Qué alegría haberte conocido, eres una persona que ilumina a todos los que la rodean, te quiero mucho y nunca olvidaré las risas que compartimos y los momentos que vivimos, ¿podrán con este amor? ¡Jamás!”, se puede leer en las primeras líneas de su mensaje.

Finalmente, Janick envió todo su cariño a Andrea, así como sus buenos deseos para todo lo que se viene para la mexicana. “Te deseo todos los éxitos en esta nueva etapa, que Dios te acompañe, bendiga y proteja siempre, aquí tienes una amiga para toda la vida”, expresó Maceta de lo más emocionada, no sin antes dejar en claro que no aceptaría en sus redes sociales ningún tipo de comentario negativo en contra de cualquiera de sus compañeras.

