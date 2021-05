Aislinn Derbez y Kailani, las nuevas estrellas de High School Musical

Inseparables, Aislinn Derbez y su adorable Kailani disfrutan al máximo cada momento juntas, y de vez en cuando, la guapa mamá comparte con sus seguidores algunos vistazos de estos instantes tan especiales. La nena, que hace poco cumplió tres años, se ha convertido en toda una mini celebridad, y aunque no estará en la segunda temporada del reality de su familia materna, eso no ha sido impedimento para que derrita a todos con su ternura y ocurrencias, tal como lo hizo hace poco con su reacción al convertirse en una sirena con pelo color rosa. La actriz publicó este fin de semana un par de videos, compartidos originalmente por su hermana Michelle Aguilera, en los que no quedó ninguna duda de cuánto les gusta High School Musical. la estrella de La Casa de las Flores, Kai y su tía Aitana mostrando sus mejores movimientos de baile inspirados en las coreografías de esta exitosa película. Aunque las más pequeñas aún no nacían cuando se estrenó esta cinta, eso no evitó que se contagiaran del buen ritmo de Zac Efron y Vanessa Hudgens, las estrellas de este éxito de Disney. "Me llena el corazón ver lo feliz que eres y no puedo estar más orgullosa de ti", escribía Aislinn en su Instagram el pasado me de febrero al celebrar el tercer cumpleaños de su nena. Haz click en el video para ver a las fans número uno de High School Musical.

