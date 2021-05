Mientras JLo es vista en Miami con Ben Affleck, ARod envía un sentido mensaje

Tras dos años de compromiso, muchos esperaban ansiosos el día en el que Alex Rodriguez y Jennifer Lopez se convirtieran en marido y mujer, pues incluso ya habían conformado, junto a sus respectivos hijos, una gran familia. Y aunque la pareja se había dejado ver muy sólida y unida, aún después de los rumores de supuesta infidelidad que los rodearon, las cosas llegaron a su fin. La cantante y el comentarista deportivo confirmaron su separación, alegando que estaban mejor como amigos que como novios. Tras aquella noticia que acaró los reflectores, la atención se ha ido hacia el que se dice, es el nuevo romance de la cantante con su ex Ben Affleck. Y es que han sido ya varias ocasiones en las que JLo ha sido captada junto al actor, la más reciente de ellas en Miami. Mientras este encuentro ha dado de qué hablar, la ex estrella de los Yankees ha compartido un profundo mensaje con el que ha dejado entrever que está listo para escribir un nuevo capítulo en su vida.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Este fin de semana, Alex tomó su cuenta para compartir un mensaje que no pasó para nada desapercibido en vista de los recientes acontecimientos en su vida personal, pues en él dejó claro que está decidido a dar vuelta a la página. “Estoy a punto de comenzar un nuevo capítulo en mi vida. Cualquier cosa que no me sirva se está borrando de mi vida”, se lee al inicio del texto que colocó en sus Instagram Stories la mañana de este domingo. “Vienen nuevas energías. Se me abren otras puertas, mentalmente, físicamente y espiritualmente. Soy paciente y sé que lo que nuevo está por llegar”, concluye. En sus siguientes historias, ARod no dio más detalles sobre su sentir en estos momentos, pero sí se dejó ver muy sonriente junto a un colega, y listo para hacer lo suyo como comentarista en un encuentro de beisbol.

VER GALERÍA

Si bien en este mensaje ARod no hizo ninguna mención explícita a su separación de Jennifer, muchos dieron por sentado a que se refería a esta situación. Además, bien podría tratarse de la primera vez que se refiere públicamente a lo sucedido en su relación con la cantante, e incluso de una postura ante los constante reportes de prensa sobre los encuentros entre JLo y Affleck, así como a su sospechada reconciliación. Y que hay que recordar que hace unos días, cuando fue cuestionado directamente sobre los rumores del supuesto romance de su ex pareja con la estrella de Argo, el comentarista se limitó a contestar: "¡Vamos Yankees!", una simpática respuesta con la que evadió el tema y dejó clara su intención de no opinar sobre Lopez.

VER GALERÍA

¿Una respuesta a las ‘citas’ de Bennifer?

Aunque podría creerse que las palabras que ha compartido Alex fueron de alguna manera una respuesta al más reciente de los encuentros entre Jennifer y Ben, lo cierto es que éste tuvo lugar más tarde. La cantante y el actor estuvieron en una casa en Miami este domingo, y aunque llegaron por separado, eso no impidió que los paparazzi los captaran juntos. Las instantáneas dejaron ver al intérprete de Batman fumando en la terraza y a Jennifer intentando cerrar las cortinas. Pero sin duda, las que más llamaron la intención fueron aquellas que mostraron a una sonriente JLo bajar por las escaleras de la mansión mientras Affleck caminaba atrás suyo, al parecer abandonando el lugar.

Este último encuentro de Bennifer ocurre poco después de que coincidieran en Los Ángeles, a donde la cantante viajó para verse con Affleck. Estos famosos fueron fotografiados en esta ciudad a finales de abril, antes de partir a un viaje de varios días a Montana, donde fueron vistos conduciendo juntos el 8 de mayo. “Se han mantenido en contacto todos los días desde su viaje a Montana”, dijo una fuente a People. Aunque ellos han preferido no dar declaraciones a la prense sobre estos comentados encuentros, hay muchos que consideran que no hace falta más confirmación. Jennifer y Ben se comprometieron en 2002, sin embargo, cancelaron la boda unos días antes de la fecha prevista en 2003, y finalmente se separaron al año siguiente.

VER GALERÍA