José Eduardo Derbez revela cómo es su relación con Mauricio Ochmann El actor dejó en claro que a pesar de las circunstancias su relación con el ex de su hermana es cordial y de mucho cariño

Sin duda alguna, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann han dado lecciones de madurez tras su separación. Y es que a pesar de su rompimiento, ambos actores han acordado mantener una relación cordial y cercana, unidos en el amor que ambos tienen por su pequeña Kailani, la hija que tienen en común, por lo que el término de su relación se ha dado en buenos términos. Lo mismo ha sucedido con algunos miembros de la familia Derbez, como es el caso de José Eduardo, quien recientemente ha revelado que su relación con Mauricio sigue siendo buena, por lo que incluso mantienen esporádica comunicación, sobre todo en fechas muy significativas para ambos, con lo es el caso de sus cumpleaños.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo reveló el hijo mayor de Victoria Ruffo durante una reciente entrevista fue cuestionado sobre la forma en la que se relaciona con Mauricio, ahora que las circunstancias los han puesto en caminos diferente, dejando en claro que las cosas entre ellos quedaron en orden. “Hablé con él, creo que en un cumpleaños de él lo felicité. Pero bien, realmente la relación con él está bien, no terminamos mal”, dijo el comediante durante una charla que sostuvo con el programa Suelta la Sopa, a colación del reciente estreno del reality show familiar De Viaje con los Derbez, en donde en esta segunda temporada los grandes ausentes fueron Mauricio Ochmann y la pequeña Kailani, quienes sí fueron parte de la primera entrega.

Esta no es la primera vez que José Eduardo habla del gran cariño que tiene por Mauricio. En octubre del año pasado, el protagonista de series como Renta Congelada se refirió a la separación de su hermana con total respeto y transparencia, aprovechando la ocasión para dejar en claro que con Ochmann las cosas están en orden. “Creo que las cosas pasan por algo, es una relación que lo que duró, fue muy bonita, los dos son increíbles personas”, expresó el artista de 29 años a los micrófonos del programa Suelta la Sopa.. “Mauricio es una persona que yo quiero mucho, respeto y siempre va a ser parte de mi familia porque es el papá de mi sobrina”, resaltó.

VER GALERÍA

En esa misma charla, el actor se refirió a todo lo que sucedió en la primera temporada de De Viaje con los Derbez, en donde quedó documentado el principio del final de la relación de Aislinn y Mauricio, algo que por mucho tiempo se especuló que fue actuado, pero que con el paso del tiempo se confirmó finalmente que todo lo que se vio en el reality fue real. “Muchos decían ‘ay no es actuado’, cosa que nada fue actuado. Mucha gente decía ‘los pleitos de Aiss y Mau fueron actuados’, bueno, pues se están dando cuenta que no, no fueron actuados. Realmente creo que para ellos fue un viaje que marcó lo que está sucediendo ahorita”, expresó.

¿Por qué Kailani no está en esta temporada del reality?

Otra de las incógnitas que surgieron entre los fanáticos, tan pronto se dio a conocer la nueva temporada de De Viaje con los Derbez, fue el por qué la pequeña Kailani no viajó con la familia, algo que Aislinn explicó en días pasados, al ser abordada por la prensa de paso por el aeropuerto de la Ciudad de México. “Fue una decisión entre Mau y yo, porque sí, la vez pasada que estuvimos en el primer reality nos dimos cuenta que eran horas de trabajo, de verdad como diez horas, doce horas sin parar y pues la bebé necesita comer, jugar, dormir y todavía está muy chiquita. Finalmente parece que son vacaciones, pero en realidad es mucho trabajo…”, explicó a los medios, declaraciones retomadas por el programa televisivo Ventaneando.

VER GALERÍA