Los hijos de Lucero y Mijares, la gran sorpresa de su concierto

Unidos por el gran amor que tienen por la música y el cariño que los une desde hace mucho tiempo, Lucero y Mijares protagonizaron un emotivo recorrido por lo mejor de su repertorio durante el recital virtual que ofrecieron en vivo este 22 de mayo. Como era de esperarse, este instante ha estado lleno de momentos memorables y unos otros de nostalgia, todo en un ambiente de intimidad familiar, pues además, los artistas contaron con la presencia de dos hijos, Lucerito y José Manuel, quien por cierto, por primera vez se ha unido a sus padres en el escenario para demostrar que al igual que su hermana, también ha heredado el talento musical de sus famosos progenitores, regalando así uno de los momentos más emotivos del esperado recital.

Aunque José Manuel suele ser muy discreto y prefiere mantenerse alejado de los reflectores, en esta ocasión tan especial para sus papás, el guapo jovencito aceptó unirseles, demostrando su pasión por la música, mientras tocaba el bajo. Por si eso fuera poco, la tierna Lucerito también se les unió para juntos interpretar el tema El Privilegio de Amar, una de las canciones más significativas en la carrera de Mijares y que sin duda también marcó la relación del cantante con Lucero.

Previo a su aparición, la también actriz se mostró muy orgullosa de su primogénito y lo presentó ante todo su público, destacando el talento de su hijo, así como su pasión por la música. “La mayoría de los que nos están viendo creo que ubican a nuestra hija Lucero Mijares, pero lo que pasa es que poca gente ubica y conoce a nuestro hijo José Manuel, nuestro primer hijo, quien es un apasionado de la música y yo creo que tiene de donde heredarlo y él se ha dedicado a amar la música desde muy niño, pero probablemente diferente a nosotros, nuestra hija ha decidido cantar y hacerlo más públicamente, pero en este día tan especial, mágica y única hemos querido invitar a participar a nuestro hijo”, expresó la intérprete conmovida.

Por otro lado, Lucerito se quedó con sus padres por unos momentos más y cantó junto a ellos algunas canciones como Gloria a Ti, una canción que siempre canta a dueto con su madre, entre otros temas. Además, la pequeña artista tuvo la oportunidad de cantar como solista, teniendo a sus padres como coristas, interpretando con toda maestría el icónico tema This Will Be, demostrando que ha nacido para cantar.

Amantes de la música

Aunque por el momento Lucero y Mijares han dejado en claro que no hay planes para un lanzamiento artístico oficial de sus hijos, sí reconocen las grandes capacidades y talentos de sus hijos, quienes desde muy pequeños han demostrado su amor por la música, pues además crecieron entre escenarios y tras bambalinas, por lo que no se podría esperar menos de ellos.

Así lo reveló el mismo Mijares hace unos días, dejando en claro que la música es un elemento muy especial en la vida de sus hijos. “Tanto Jose como La Beba, la música es importante para ellos en todo momento, a la hora que se bañan, a la hora que comen, a la hora que van en el coche…”, dijo el cantante en entrevista con el programa De Primera Mano. En ese espacio, aprovechó también para hablar de Lucerito y sus aspiraciones: “Obviamente le encanta la música, le gusta, su vida es la música desde que nació, igual que Jose, pero yo creo que es muy importante que siga estudiando, que termine sus estudios, que siga preparándose en sus clases de canto, en sus clases de piano, en su preparatoria…”, agregó.

