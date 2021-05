Fernanda Gómez, una novia de alta costura

Como si se tratara de una boda real, Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez han llegado puntuales hasta la Catedral de Guadalajara, Jalisco, para sellar su amor ante el altar, luego de varios años de relación y de haber procreado a su pequeña Fer. Y es que ha sido la tarde de este 22 de mayo cuando la pareja se ha dado el ‘Sí, acepto’ en una ceremonia religiosa de lo más emotiva, en la que finalmente se han jurado amor eterno frente al altar. Por su puesto, el ‘Canelo’ y su esposa lucieron de lo más guapos con su ajuar nupcial, aunque fue sin duda Fernanda la que acaparó todas las miradas con la elección que ha hecho para esta especial ocasión, pues ha lucido como toda una princesa. En la edición impresa de ¡HOLA! de esta semana, nuestros lectores encontrarán todos los detalles y anécdotas de la emotiva ceremonia y de la gran celebración con la que el tapatío y su esposa han celebrado su unión: fotografías exclusivas, entrevistas con los felices novios, los detalles de su vestido y de la fiesta, así como una extensa crónica de todos los instantes que sin duda quedarán en la memoria de la pareja y sus allegados para siempre.

Sin duda alguna, Fernanda ha hecho la elección perfecta para este gran momento de su vida, pues ha lucido un hermoso vestido de novia blanco, confeccionado por Elie Saab Haute Couture. El increíble diseño es discreto y de corte muy clásico, no lleva mangas y la parte central sin duda es el enorme faldón bordado de pedrería, el cual termina en una larga cola, como todo buen vestido nupcial. Fernanda complementó su atuendo con un hermoso tocado con forma de corona de hojas de olivo, repleto de cristales y perlas, el cual sostiene el velo que cae sobre sus hombros y cubre el escote de su espalda. Además, la esposa del ‘Canelo’ decidió llevar unos discretos aretes de brillantes y una pulsera de perlas, dejándole todo el protagonismo a su hermoso vestido de novia. Este y otros detalles podrás encontrarlos en nuestra cobertura especial en la edición de ¡HOLA! de esta semana.

Por su lado, el ‘Canelo’ lució guapísimo con un clásico esmoquin negro, el cual combinó a la perfección con una camisa blanca, así como un corbatín color negro y zapatos del mismo tono, además de unas gafas oscuras con las que se protegió del intenso sol que cubrió la ciudad de Guadalajara la tarde de este sábado.

Este gran evento se ha realizado tan solo una semana después de que el ‘Canelo’ y Fernanda celebraran por todo lo alto su boda por el civil, teniendo como fondo el hermoso mar de Punta Mita, Nayarit, en una ceremonia en la que los novios lucieron guapísimos y felices por sellar su amor, luego de varios años de relación. Por si eso fuera poco, las celebraciones no han parado para la pareja, quienes celebraron su despedida de solteros, a la que asistieron los allegados a los novios, así como la invitada más especial de esta celebración, la pequeña Fer.

A través de redes sociales, el pasado 15 de mayo, se dio a conocer que el boxeador contrajo nupcias por el civil con su Fernanda Gómez, mamá de su hija María Fernanda, con quien protagonizó una boda de ensueño realizada a orillas del mar en Punta Mita. Sobre este tema, hace unas semanas, el boxeador habló sobre los rumores de su enlace, información que ya se había filtrado en los medios: “Eso (la boda) es muy personal, y como lo saben siempre me ha gustado dejar todo muy hablado de lo que es mi vida profesional, y pues si es verdad o no pues ya lo van a ver y lo van a saber, seguramente, ustedes se encargan de saberlo pronto, no se preocupen”, comentó en entrevista a Despierta América.

A través de redes sociales comenzaron a viralizar algunas de las imágenes del momento en el que el ‘Canelo’ y Fernanda se habrían dado el ‘Sí, acepto’. En las imágenes difundidas se puede apreciar parte de la ambientación que la pareja eligió para esta ocasión, en donde las miles de flores blancas colgando de todos lados, altos centros de mesa, velas blancas, vajillas en el mismo tono y mesas muy largas, han dado el toque íntimo y romántico a la celebración, siendo el hermoso arco de flores que adornó el lugar en el que se realizó la ceremonia civil lo que más ha llamado la atención.

