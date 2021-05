Fernanda Castillo abre su corazón: 'Hay días difíciles'

Los últimos meses han sido de emociones encontradas para Fernanda Castillo. Y es que luego de haber recibido con total alegría e ilusión a su primer hijo, fruto de su relación con Erik Hayser, la hermosa actriz vio su salud comprometida debido a una complicación derivada de su parte, por lo que incluso tuvo que ser hospitalizada, recuperándose satisfactoriamente semanas después. Sin embargo, la vida le ha puesto una nueva prueba a Fernanda, quien a través de sus redes sociales ha compartido un duro mensaje en el que ha revelado que enfrenta un problema de salud del cual no ha ofrecido mayores detalles, pero que sin duda la ha hecho reflexionar sobre todo lo que ha enfrentado últimamente y en la forma en la ha mermado en su ánimo, mostrando su lado más vulnerable.

A través de su perfil de Instagram, Fernanda compartió una fotografía en blanco y negro, en la que se le puede ver guapísima como siempre y sin una gota de maquillaje, en una pose en la que mira fijamente a la cámara con una actitud un tato reflexiva y pensativa. Junto a la postal, la actriz compartió algunas líneas en las que habló sobre la situación que atraviesa actualmente. “Hay días difíciles... Días de miedo, de dolor físico y emocional, de cansancio, tristeza y frustración. Días de esos que todos tenemos. ¿Cómo se le hace para salir de esos días en que todo se siente como que la vida está ensañándose contigo? Lo pregunto porque no lo sé. Mis últimos días los he pasado con un problema de salud que me ha hecho sentir impotente y enojada y preguntarme muchas veces ‘¿por qué a mí?’ Tal vez la respuesta es: ‘¿Por qué no?’”, compartió la actriz conmovida.

La artista de 38 años dejó en claro que el problema de salud que enfrenta no está relacionado a su postparto o a la pandemia del Covi-19 por la que el mundo aún atraviesa, dejando en claro que el objetivo de su mensaje es crear una reflexión en torno a la imagen perfecta con la que muchos de sus seguidores suelen relacionarla, algo que en realidad no es posible y que al igual que cualquier persona que no es famosa, también atraviesa por momentos de angustia y confusión. “No escribo esto para crear preocupación (no es Covid, ni nada que ver con mi postparto), ni para recibir aliento (aunque siempre agradezco sus buenos deseos y mensajes). Lo pongo aquí porque a veces pareciera que de este lado todo es perfecto y es todo menos eso. Aquí también hay días como esos, días difíciles que esperas acaben pronto, como los que a veces también tienes tú”, finalizó la intérprete, mostrando empatía por todos sus seguidores que atraviesan por una situación similar a la de ella.

Liam, la fortaleza de Fernanda

Sin duda alguna, Fernanda Castillo no podría estar más plena con su nueva faceta de madre, una etapa que está viviendo al máximo y con la que se encuentra muy orgullosa. Es por eso que para la actriz, el poder tener entre sus brazos a su primer hijo ha sido una experiencia enriquecedora y por demás emocionante, pues sin duda, el pequeño Liam, como le han puesto sus padres, se ha convertido en el motor de vida de la hermosa actriz, quien agradece día con día el tener a su pequeñito en su vida.

Así lo demostró Fernanda al celebrar su primer Día de las Madres, cuando le dedicó un hermoso mensaje a su hijo, en el que habló del problema de salud que enfrentó hace unos meses y del cual salió adelante fortalecida en el amor de su pequeñito. “Cuando la vida nos puso a prueba, tú me ayudaste a regresar Liam. Solo pensaba que no podía irme sin escuchar que un día me dijeras mamá”, compartió la actriz conmovida. “A las mamás por primera vez (como yo) las abrazo en este ¡nuestro primer Día de las Madres! Mi respeto de pie para todas las mujeres que a través de la maternidad hacen el sacrificio de amor más grande y ¡más poderoso que puede haber!”, finalizó.

