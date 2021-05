EXCLUSIVA La primera imagen de la boda del Canelo Álvarez y Fernanda Gómez

El gran día llegó para Saúl ‘Canelo’ Álvarez y su esposa Fernanda Gómez. A una semana de su boda por el civil, el guapo tapatío y la madre de su hija Fer han celebrado su boda religiosa la tarde de este sábado 22 de mayo en la hermosa catedral de Guadalajara, Jalisco, en una ceremonia que ha sido por demás emotiva y en la que el boxeador y su esposa se han jurado amor eterno, un instante al que ¡HOLA! ha tenido acceso en exclusiva. Como era de esperarse, la pareja ha cuidado hasta el último detalle, por lo que la boda se ha dado en medio de un idílico momento en el que tomados de las manos y mirándose a los ojos se han dado el ‘Sí, acepto’ ante un selecto grupo de invitados, entre ellos la familia de los novios y su testigo más importante: la pequeña Fer. En la edición impresa de ¡HOLA! de esta semana, nuestros lectores encontrarán todos los detalles y anécdotas de la emotiva ceremonia y de la gran celebración con la que el tapatío y su esposa han celebrado su unión: fotografías exclusivas, entrevistas con los felices novios, los detalles de su vestido y de la fiesta, así como una extensa crónica de todos los instantes que sin duda quedarán en la memoria de la pareja y sus allegados para siempre.

Para esta ocasión tan especial, Fernanda ha lucido un hermoso vestido de novia confeccionado por Elie Saab Haute Couture, con el que sin duda ha lucido como una verdadera princesa de cuentos de hadas. La modelo optó por llevar el cabello recogido, sostenido por un hermos tocado de pedrería y cristales, cubriendo su cabeza con un velo que cuelga sobre su espalda. La novia optó por discretos accesorios, dejando todo el protagonismo a su ajuar nupcial y obviamente a su anillo de casada, el cual suele ser uno de los elementos más significativos de las bodas. Por su lado, el ‘Canelo’ lució guapísimo con un clásico esmoquin negro, el cual combinó a la perfección con una camisa en tono blanco, así como un corbatín en el mismo tono y zapatos oscuros. Este y otros detalles los podrás encontrar en nuestra edición impresa de esta semana, en donde además te presentaremos en exclusiva una cobertura especial de este gran momento en las vidas del 'Canelo' Álvarez y su ahora esposa.

Los novios se dieron el ‘Sí, acepto’ frente al altar principal de la Catedral de Guadalajara, en medio de cientos de flores blancas, velas y la mirada de su círculo más cercano, algo que ha caracterizado a la pareja, quienes han optado por llevar una vida muy discreta y al margen de la carrera del ‘Canelo’, por lo que obviamente esta ceremonia se ha llevado bajo estrictas medidas de seguridad y discreción, a pesar de que el evento ha causado revuelo, al tratarse de una celebridad de la talla del tapatío.

Este gran evento se ha realizado tan solo una semana después de que el ‘Canelo’ y Fernanda celebraran por todo lo alto su boda por el civil, teniendo como fondo el hermoso mar de Punta Mita, Nayarit, en una ceremonia en la que los novios lucieron guapísimos y felices por sellar su amor, luego de varios años de relación. Por si eso fuera poco, las celebraciones no han parado para la pareja, quienes celebraron su despedida de solteros, a la que asistieron los allegados a los novios, así como la invitada más especial de esta celebración, la pequeña Fer.

Apuestan por la discreción

Aunque vimos a la novia muy emocionada disfrutando de su despedida de soltera, el novio apuesta por la discreción y en lo últimos días no ha publicado nada al respecto; sin embargo, sí ha revelado que se encuentra en su natal Guadalajara donde, hace unos días se reencontró con su ídolo, don Vicente Fernández, a quien visitó en su rancho Los Tres Potrillos. Hace unas semanas, El Canelo fue cuestionado sobre su boda con Fernanda Gómez durante una entrevista para el programa Despierta América, tema del que prefirió no dar detalles y explicó por qué: “Eso (la boda) es muy personal, y como lo saben siempre me ha gustado dejar todo muy hablado de lo que es mi vida profesional, y pues si es verdad o no pues ya lo van a ver y lo van a saber, seguramente, ustedes se encargan de saberlo pronto, no se preocupen”, comentó en aquella ocasión.

