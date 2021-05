'Me ha costado irlo asimilando', Andrea Meza a ¡HOLA! TV sobre su nueva vida como Miss Universo

Para Andrea Meza, esta semana ha sido toda una montaña rusa de emociones. Y no es para menos, la hermosa chihuahuense de 26 años se coronó como la absoluta ganadora de Miss Universo el pasado 16 de mayo, destacando por su inigualable belleza, el porte con el que hizo todas sus pasarelas, sus looks de impacto, y por supuesto, por su inteligencia y la elocuencia con la que respondió a sus preguntas. Apenas ha pasado una semana del inicio de su reinado, y la mexicana ya ha cumplido con un sinfín de compromisos, dejándose ver de lo más feliz en Nueva York, posando de lo más orgullosa con su corona y haciendo gala de su belleza. “Lo primero que me viene a la mente es que ha sido una locura. Han sido tantas actividades en tan poco tiempo, que me ha costado irlo asimilando”, expresó Andrea en una entrevista que ha concedido al programa La Hora ¡HOLA! de ¡HOLA! TV, en la que con toda sinceridad ha hablado de su camino a la corona de Miss Universo, así como de los desafíos que tuvo que sortear a lo lado de toda la competencia. Da play al video y entérate de todo lo que la nueva Miss Universo reveló en exclusiva a ¡HOLA! TV y no pierdas ni un detalle de los siguientes pasos de la mujer más bella del mundo.

