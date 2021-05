'Eso causó enorme tristeza...', Biby Gaytán sobre la partida de su hija Alejandra a España

Uno de los momentos más decisivos en las vidas de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo fue cuando su hija Alejandra decidió dejar el nido y comenzar una vida independiente muy lejos de casa, específicamente en Madrid, España, una ciudad que hoy se ha convertido en su segundo hogar y en donde ha comenzado con su vida profesional. Y aunque la decisión que tomó la jovencita tiene muy orgullosos y emocionados a sus papás, lo cierto es que les tomó un tiempo asimilarla e incluso han confesado que se llegaron a sentir muy tristes al momento de despedirse de ella. Sin embargo, siempre le han demostrado su apoyo y la impulsaron a seguir sus sueños, tanto así, que incluso ya planean irla a visitar como familia, aunque el mismo Eduardo ha confesado que le gustaría sorprenderla en solitario, algo con lo que Biby no está muy de acuerdo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo revelaron en el video que ha compartido la actriz en su canal de Youtube en el que ha mostrado el detrás de cámaras del reality show que protagonizaron y que hace unas semanas se transmitió a través de la cadena hispana Univision. En un fragmento del clip, la pareja se sinceró respecto a la decisión de su hija de dejar el país y comenzar una nueva aventura, admitiendo que ha sido uno de los capítulos más complicados en su vida como papás. “También hubo tristeza, obviamente el momento en el que nuestra Alita se fue a España, y eso causó enorme tristeza en todos los miembros de la familia”, admitió la hermosa protagonista de la telenovela como Camila, con una mirada un tanto nostálgica.

Ante las intenciones de Eduardo Capetillo de escaparse en solitario a España, Biby fue tajante y con su característico sentido del humor expresó: “Como crees que se va a ir solo a España, por supuesto que si vamos, vamos los dos. Y bueno, a los cuatitos no los podemos dejar, están chiquitos. Con los niños a todos lados, quiera o no, ahí voy a ir con él”, dejando en claro que todo se trata de una mala broma de su marido.

VER GALERÍA

Por su lado, el guapo patriarca de los Capetillo-Gaytán se mostró ilusionado ante la posibilidad de hacer un viaje y visitar a su hija, a quien no ve desde hace varios meses. “Sí está dentro de mis planes próximos ir a ver a Alejandra a España, porque la extraño mucho y además se la está pasando muy bien”, expresó el intérprete emocionado. “Cada vez que hablo con ella, me encanta todo lo que está haciendo allá, y está feliz. Se ve llena de felicidad, de alegría, llena de gozo, plena, realiza, entonces es un momento de su vida que me gustaría compartir, espero pronto estar por allá con ella… Estaría padre caerle de sorpresa, pero también estaría padre que me mandara mi boleto de avión, entonces no sé, estoy en esa disyuntiva”, comentó Eduardo entre risas.

¿Qué está haciendo Ale en España?

Fue a mediados del mes de enero cuando Ale Capetillo arribó a Madrid con las maletas llenas de ilusiones. Desde entonces, la guapa influencer ha compartido con sus seguidores parte de su día a día en sus redes sociales. Sin embargo, tuvieron que pasar algunos meses antes de que Ale revelara a sus fans la razón de su estancia en esta ciudad, a pesar de que era una de las preguntas más frecuentes que le hacían sus fans. Consciente de esto, la jovencita finalmente se sinceró y reveló qué es lo que la tiene instalada en España.

“Por primera vez sentí que fue una decisión que tomé sin depender de alguien más, de nada, más que de mí”, dijo Ale en un video compartido en su canal de Youtube. “Estoy feliz trabajando en una marca de ropa, yo amo con todo mi ser la moda, yo estaba a punto de sacar mi marca de ropa y ahorita que estoy trabajando en esta marca que no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo, porque hay tantas cosas detrás”, reveló emocionada, asegurando que sus estancia le ha servido para aprender mucho.

VER GALERÍA