Diego Boneta admite sobre la serie de Luis Miguel: ‘Sabemos que es una historia llena de muchas controversias'

La serie sobre la vida de Luis Miguel ha sido sin duda un proyecto trascendental en la carrera de Diego Boneta, pues no sólo le ha traído un gran éxito, sino que también le ha dado la oportunidad de explotar sus habilidades histriónicas y además incursionar en la producción. Este talentoso actor y cantante, quien ha confesado estar feliz el plano personal, habló sobre esta enriquecedora experiencia profesional en ¡HOLA! TV y reveló además el gran reto que supuso grabar la segunda temporada en medio de la pandemia. “Fue increíble ver cómo el equipo y como el crew, cuando volvimos, la seriedad con las que se tomaron todo, con mucha consciencia, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y fue duro, porque no hubo trabajo por seis meses, estuvo muy presente el ‘si yo te cuido a ti, yo me cuido a mí’, protocolos muy estrictos”, contó el intérprete en entrevista con Natasha Cheij para La Hora ¡HOLA!. Diego contó además qué fue lo que destaca de la segunda temporada en cuanto a interpretación, pues admitió que El Sol se convirtió en un personaje más complejo y lleno de contrastes. “Para mí lo importante de interpretar a Luis Miguel era humanizarlo, sabes, es un artista que lleva tantos años endiosado, inalcanzable, que parte de su charm, parte de su marketing era ese, y el chiste de hacer una serie así es mostrar al ser humano, y un ser humano que comete errores como todos nosotros, que tata de hacer lo mejor que puede con las cartas que la de la vida”, comentó. Sin embargo, antes las discrepancias que han surgido a propósito de la narrativa de Luis Miguel, la serie y algunos de los personajes involucrados, Boneta defendió el hecho de que esta ficción está basada en la historia contada por El Sol. “A final de cuentas es una historia de Luis Miguel, es lo que él contó, yo no estuve presente ahí, no sé, no me consta, pero lo que sé es que es lo que él lo contó”, comentó el actor de 30 años. “Esas personas y todas de las que se habla en la serie fue algo que todo el equipo tomó con mucha seriedad, porque sabemos que es una historia llena de muchas controversias, llena de muchos personajes que son relevantes hoy por hoy y no es algo que tomamos a la ligera en plan de quererle arruinar la vida a nadie… Es muy difícil que todos estén contentos, pero con que el público esté feliz…”, comentó Diego. Entérate de todo lo que dijo sobre este importante proyecto y muchas cosas más haciendo click en el video.

