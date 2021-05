Sofía Aragón de lo que pasó en su cobertura de Miss Universo: 'Se me prohibió hablar con mi querida Andrea' La ex reina de belleza también expresó la gran admiración que tiene por la ganadora de la corona, con quien asegura mantiene una amistad

El triunfo de la mexicana Andrea Meza en Miss Universo, quien se coronó como la mujer más bella del mundo, también fue gran motivo de celebración para Sofía Aragón, que hace poco más de un año tuvo la fortuna de quedar entre las finalistas, ganando el tercer lugar en el prestigiado certamen. Lo cierto es que esta vez nada impidió que la guapa tapatía permaneciera muy atenta al desarrollo del concurso, pues fue la encargada de conducir la transmisión de la gala para la señal de TV Azteca, por lo que viajó a la ciudad de Miami, en donde se llevó a cabo la coronación. De hecho, fue en ese instante que la ex reina de belleza intentó comunicarse con Andrea, aunque por desgracia no pudo lograrlo, pues asegura que, de alguna manera, le fue “bloqueado el ingreso”.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con la sinceridad que la caracteriza, Sofía abordó el tema con los medios de comunicación durante su asistencia a un evento realizado en la Ciudad de México, siendo muy puntual en todo momento sobre lo que ocurrió la noche de la premiación. “Se me prohibió hablar con la participante, con mi querida Andrea que somos amigas, por completo…”, dijo frente a las cámaras y los micrófonos de los reporteros, declaraciones que fueron retomadas por el programa televisivo Suelta la Sopa, en donde se le preguntó si las instrucciones vendrían de parte de Lupita Jones. “Se me bloqueó el ingreso, entonces yo no sé, eso se lo tendrán que preguntar a ella…”, apuntó Aragón.

VER GALERÍA

En otro instante, Sofía también se tomó unos minutos para hablar con ¡HOLA! TV, reconociendo el esfuerzo y la tenacidad que tuvo Andrea para conquistar este sueño, una mujer a quien asegura le tiene gran admiración. “Esta victoria es de todos, ella es una mujer espectacular, gran mérito de ella porque además viene de un camino también en el que tuvo que enfrentar muchos obstáculos, pero yo siempre la voy a admirar porque se mantuvo resiliente, se mantuvo tenaz…”, dijo para nuestras cámaras, espacio en el que reveló más detalles que no te puedes perder dando play a la entrevista a continuación.

Loading the player...

La felicitación pública de Sofía a su amiga Andrea

Por supuesto, aquella negativa no fue impedimento para que Sofía hiciera pública la felicitación a su amiga, expresándole su cariño a través de un mensaje en redes sociales, el cual acompañó de un video de la transmisión de TV Azteca con el momento justo en el que Andrea Meza es nombrada ganadora. “¡México tiene corona @andreamezamx! ¡Felicidades, felicidades! No hay palabras para describir lo que sentimos como país en estos momentos. Te amamos. Felicidades, preciosa, muy merecido. El universo estaba listo para ti y tú te preparaste con dedicación y todo el corazón, ¡eres grande!”, escribió.

Recordemos que horas antes de que se llevara a cabo el certamen, Sofía recordó su paso por Miss Universo como la “mejor noche” de su vida, publicando algunas fotografías de ese instante, así como un mensaje muy emotivo de la mujer en la que se ha convertido. “Qué segura te ves caminando con firmeza, sonriendo sin motivo, riendo a carcajadas, encantando al mundo con tu mirada. Qué hermosa te ves desde que comenzaste a luchar por ti, desde que ya no bajas la mirada, desde que te olvidaste de las críticas y los estigmas sociales, desde que te liberaste y soltaste todo lo que mantenía tus alas atadas al piso. Qué hermosa te ves desde que comenzaste a luchar por ti, desde que ya no bajas la mirada, desde que te olvidaste de las críticas y los estigmas sociales, desde que te liberaste y soltaste todo lo que mantenía tus alas atadas al piso…”, dijo en uno de los fragmentos del texto.

VER GALERÍA