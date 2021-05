Lady Gaga narra a corazón abierto su terrible experiencia de abuso

El primer episodio de la docuserie que el Príncipe Harry y Oprah Winfrey hicieron para Apple+, The Me You Can’t See, ha dado mucho de qué hablar. Aunque ha sido el Duque de Sussex con sus declaraciones quien ha acaparado los titulares, contaron con la participación de otras celebridades, quienes a capa abierta hablaron de los retos que han enfrentado en cuanto a salud mental. Entre ellas, estuvo Lady Gaga, quien francamente habló de uno de los episodios más complicados de su vida, el cual ha tenido secuelas hasta este momento y el trabajo constante que ha tenido que hacer para combatir el dolor.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Las dolorosas imágenes del funeral de Diana que han aparecido en el nuevo proyecto de Harry

Lady Gaga, aliviada tras ser detenidas cinco personas por el secuestro a tiros de sus perros

A corazón abierto, la cantante recordó en la entrevista: “Tenía 19 años y trabajaba en la industria y el productor me dijo: ‘Quítate la ropa’. Y le dije no y me fui, y me dijeron que iban a quemar toda mi música. No se detuvieron. No pararon de pedírmelo, y solamente me congelé…y ni siquiera me acuerdo…”, entre lágrimas continuó: “Y no voy a decir su nombre. Entiendo este movimiento de #MeToo, entiendo que algunas personas se sienten muy cómodas con esto, pero yo no. No quiero volver a ver a esa persona nunca”.

Aunque era muy joven cuando esto pasó, las secuelas no se han ido: “Años después fui al hospital y trajeron a un psiquiatra y dije: ‘Tráiganme a un doctor real, ¿por qué traen un psiquiatra si no puedo sentir mi cuerpo?’. Primero sentí un dolor total y luego adormecimiento y después estuve enferma semanas y semanas y me di cuenta de que era el mismo dolor que sentí cuando la persona que me violó me dejó embarazada en una esquina, en casa de mis padres, porque estaba vomitando. Habían abusado de mí, encerrada en un estudio por meses”.

VER GALERÍA

“Quiero poder decirles a todos viendo que ahora me seco las lágrimas y sigo adelante, y que puedes salir delante de algo como esto. Pero cuando (algo) te golpea muy fuerte, te puede cambiar. No podía sentir nada, desasocié, mi cerebro se apagó pero estás en un sentido de ultra paranoia”. Ante esta experiencia, continuó explicando lo que vivió, “Tuve un total brote psicótico, y por un par de años, no fui la misma chica. La forma en la que me siento cuando siento dolor es como me sentí después de haber sido violada. He tenido tantas resonancias magnéticas y radiografías donde no encuentran nada. Pero tu cuerpo recuerda”.

El Príncipe Harry explica por qué una de las primeras palabras de Archie le causó tanta tristeza

Sobre cómo ha luchado contra este sentimiento, Gaga explicó: “Es algo real el sentir como que tienes una nube negra siguiéndote a donde sea que vayas, diciéndote que no vales nada y debes morir. Solía gritar y aventarme contra la pared, y tú sabes por qué no es bueno cortarte, aventarte contra la pared o lastimarte porque te hace sentir peor”.

Poco a poco va mejorando

Aunque desde afuera pueda parecer que está mejor, Stefani confiesa que no todo es tan fácil: “Aunque tenga seis meses brillantes, todo lo que necesito es algo que me lo dispare una vez para sentirme mal. Y cuando digo que me siento mal, significa que (me) quiero cortar. Pienso sobre morir. Me pregunto si alguna vez lo voy a hacer. He aprendido todas las maneras de salir de eso”. La cantante contó que ha aprendido a racionalizar las ideas de lastimarse a sí misma, “Piensas que te vas a sentir mejor enseñándole a alguien: ‘Mira, me duele’. No ayuda”. Incluso en los momentos más importantes y públicos de su vida, Gaga ha estado luchando con este dolor, “Todo comenzó a cambiar poco a poco, tomó dos años y medio salir de eso. En ese momento que gané el Oscar, ¡nadie sabía!”.

Para aquellos que están pasando algo similar, dijo: “Es tan importante rodearte por lo menos con una persona que te valide. Hay una manera de autorregularte…Si me concentro y empiezo, ‘ok, me voy a despertar e ir a terapia o meditar o agradecer y voy a mover mi cuerpo y comer y hacer cosas que sé que son saludables para mi cuerpo. Si hago suficientes de estos pasos seguidos, seguiré adelante’. Empiezo, ‘Stefani, sé valiente, tienes que ser más valiente’. Y luego, antes de lo que sé, estoy parada en mi jardín y sé, ‘Ok, he vuelto’”. Eso sí, la cantante dejó claro que no hay un camino fácil y se trata de un trabajo constante para poder salir adelante.

VER GALERÍA