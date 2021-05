Con JLo en el pasado, revelan un coqueto mensaje de Alex Rodriguez a otra mujer

Los rumores que habían rodeado a Jennifer Lopez y Alex Rodriguez en las últimas fechas terminaron por ser ciertos y la pareja, que dos años atrás se había comprometido, le puso punto final a su relación de cuatro años. Y si esta noticia acaparó los titulares de la prensa, lo que siguió para la cantante lo hizo también, pues enseguida se le empezó a vincular sentimentalmente con uno de sus ex, ni más ni menos que con Ben Affleck. Como era de esperarse, ninguno de los dos se ha referido al respecto, sin embargo han sido varias pistas las que han apuntado a una posible reconciliación, situación que ha ilusionado a los fans Bennifer. Y mientras se aviva o no aquel amor del pasado para JLo, ARod podría estar en camino a pasar la página con ella, pues ahora que se encuentra soltero se ha revelado una conversación con otra mujer que, a decir ade algunos, ha dejado entrever un posible coqueteo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Tras su sonada separación de JLo a mediados del mes pasado, Alex se ha dejado ver muy tranquilo y completamente ajeno a lo que se especula sobre la cantante y el protagonista de Batman. En sus redes sociales, las fotos con sus hijas Ella y Natasha han dejado ver que está enfocado en su familia en lo que respecta a su vida personal, mientras que en lo profesional, se ha reunido con algunas estrellas del deporte. Pero en medio de todo lo que la ex estrella de los New York Yankees ha compartido con sus seguidores, se ha revelado una interacción privada en Instagram con una guapa conductora de televisión. Se trata de la Belinda Russell, quien trabaja en el programa Today Extra, y de hecho ha sido ella quien ha dado a conocer el DM (mensaje directo) que le habría enviado ARod hace muy poco tiempo.

VER GALERÍA

La presentadora de 42 años, quien es conocida por su personalidad divertida, contó que Alex le escribió para elogiarla luego de que publicara un video bailando en el estudio de Channel Nine, al que hace bastante a menudo. “Has tenido un encuentro con una celebridad. Una estrella de la lista A se ha deslizado en sus mensajes directos en qué ... ¿Instagram?”, comentó Richard Wilkins, colega de Belinda, antes de que ella contara lo sucedido. “Me desperté esta mañana, revisando las redes sociales y en mis solicitudes había un mensaje de Alex Rodriguez. Al igual que ARod. Como el ex de JLo”, relató la presentadora.

VER GALERÍA

Y las cosas no se quedaron en la anécdota contada por Belinda, pues después la producción del programa mostró en la captura de pantalla con el mensaje directo que recibió en respuesta a una historia que ella había publicado. “¡Excelente feed!”, escribió el ex beisbolista sin agregar más detalles sobre su cumplido. “Dije: ‘Esto no puede ser real’, así que pulsé y (su cuenta) está verificada”, comentó la conductora, admitiendo que estaba incrédula. Sin embargo, aunque muchos podrían darle otras interpretaciones al DM que ARod le envió, ella se mostró convencida de que se trató de un cumplido al contenido de su programa. “Todo lo que puedo decir es... Que le gusta el excelente contenido, Dickie. ¡Solo dijo ‘excelente feed’!”, dijo la presentadora a su coanfitrión, y bromeó sobre la posibilidad de que la celeb le ayude a conseguir más seguidores. “Si cuentas, (hay) cuatro millones de seguidores. ¡Mándame un saludo, ARod y consígueme algunos seguidores!”, agregó.

¿Qué dijo ella de un posible coqueteo?

Belinda está casada desde hace más de 12 años con el ejecutivo de televisión Mark Calvert, quien es padre de sus tres hijas. Por ello, cuando Richard insinuó un posible coqueteo detrás del mensaje de ARod, ella simplemente lo descartó. “Seguramente no. A él simplemente le gustan mis videos... Estoy muy felizmente casada”, comentó. De hecho, apenas el lunes pasado, la conductora compartió algunas postales familiares para felicitar a su marido en su cumpleaños: “Cumpleañero ¡te amamos!”, escribió. Luego de que El ex beisbolista se convirtiera en el centro de la conversación en Today Extra, Belinda confesó sentirse un poco avergonzada por haber revelado su DM. “Va dejar de seguirme ahora porque esto no es genial. Simplemente le gustan los videos que hago”, reiteró.

VER GALERÍA