Sharon Fonseca regala una dosis de ternura con su nueva foto al lado de su hija Blu Jerusalema

Desde antes de nacer, Jerusalema, hija de Sharon Fonseca y Gianluca Vacchi ya era famosa en redes sociales donde sus papás compartieron con sus millones de seguidores cada detalle de su dulce espera, razón por la que, ahora que la tienen entre sus brazos, se viraliza cualquier contenido que incluya a la tierna bebé. Completamente recuperada de la cirugía que le realizaron, el pasado 15 de abril, para corregir el paladar hendido, condición con la que nació, la bebé continúa arrancando suspiros en Instagram donde, hace unas horas, protagonizó la imagen más linda al lado de su mamá.

Tras la intervención quirúrgica de Jerusalema, Sharon ha comenzado a retomar poco a poco el trabajo, razón por la que, por algunas horas, se ha tenido que separar de su bebé, así que cada que regresa a casa encuentra en la compañía de su pequeña su mejor recompensa, así lo confesó en su último post. No importa que tan ajetreado haya sido el día de la venezolana, la emoción de llegar a casa y tener la oportunidad de dormir a su bebé le provoca mucha ilusión: “El premio más dulce después de un largo día de fotos. Podría quedarme así por siempre mi chiquita”, escribió como descripción de una linda imagen en la que se ve a su bebé acurrucada en sus brazos y disfrutando de una siesta. Esta instantánea provocó la reacción de más de medio millón de sus seguidores, entre ellos, Gianluca Vacchi, quien escribió: “No puedo pedir más que esto de la vida”.

Últimamente la pequeña Jerusalema ha conquistado a los seguidores de sus famosos papás debido a la ternura que proyecta en las fotos y videos, sólo hace falta echar un vistado al último video de la venezolana, donde se le ve cargando a la bebé, mientras aparece Gianluca para abrazarlas y comenzar a arrullar a la niña con el tema Bella y Bestia: “Estaba completamente despierta hasta que papo vio a abrazarnos y nos cantó una canción, pueden ver cómo no se pudo resistir al final, vivo por estos momentos”, escribió Sharon quien compartió este especial momento en el que Vacchi publicó la frase: “Las amo con todo mi ser”.

A unos días de celebrar los 7 meses de su hija (el próximo 27 de mayo), Sharon Fonseca ha querido retomar su actividad profesional y hasta se ha animado a cumplir con compromisos sin su bebé, una situación con la que ha estado lidiando con un truco con el que tiene presente todo el tiempo a Jerusalema: “Quería confesarles una cosa, me di cuenta que, cuando no salgo con la chiquita, me llevo un par de medias usadas de ella en el bolso, ¿les pasa o soy la única?", reveló la semana pasada Sharon en una foto en la que se le ve a bordo de un avión.

Jerusalema y su valentía en la operación

El mes pasado, días antes de cumplir seis meses de edad, Jerusalema entró por primera ocasión al quirófano, un momento que representó un gran reto para sus papás quienes, en todo momento, estuvieron muy al pendiente de su evolución y se solidarizaron con los padres que, como ellos, se encuentran enfrentando algún problema de salud de sus hijos: “Ella fue tan valiente, gentil y dulce a pesar de todo, ¡me enorgullece ser su padre! Con lágrimas en los ojos, les digo que mi corazón está con todos los padres que pasan por experiencias de salud con sus bebés. Espero que estén siempre protegidos. Ahora estamos en casa. ¡Estamos muy agradecidos y bendecidos!”, escribió el italiano luego de la cirugía de su bebé.