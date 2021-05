Cada vez más lista para un recital, Aitana Derbez muestra sus dotes de pianista

Después de una larga espera, el estreno de la segunda temporada de De Viaje con los Derbez está a la vuelta de la esquina, y los integrantes de esta famosa familia están tan emocionados como sus fans. Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, y madre de Aitana ha compartido la experiencia que tuvo junto a su marido y sus hijos el año pasado cuando todos se preparaban para las grabaciones, las cuales se realizaron en condiciones especiales debido a la pandemia. "Antes de empezar a grabar De Viaje con los Derbez 2 e iniciar la ruta en carretera, pasamos 9 días de cuarentena en una casa que rentamos y en la que había un piano", contó la cantante en su cuenta de Instagram. "Esto fue en agosto del 2020, cuando todavía no había vacunas, seguía el lockdown y las cuarentenas eran de muchos días. Para matar el tiempo hicimos de todo y ya les iré compartiendo clips", continuó en su publicación. "Ayer me encontré este video que me derritió y no pude resistir compartirlo", confesó finalmente sobre su post protagonizado por su hija, quien se animó a tocar el piano y a cantar un poco a petición de su orgullosa mamá. No es la primera vez que esta nena de 6 años muestra sus dotes de pianista, pues antes ya se le había visto muy atenta en las lecciones impartidas por su papá; haz click abajo para verla.

