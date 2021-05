La mamá de Andrea Meza cuenta que, por su salud, su hija consideró dejar Miss Universo: 'Entró un poco en colapso nervioso'

La disciplina y la dedicación han sido vitales en la búsqueda de Andrea Meza por cumplir sus sueños, e igualmente lo ha sido el apoyo incondicional de su familia. Sin embargo, la noche del domingo, cuando ella se coronó como Miss Universo, una persona muy especial para ella no puedo estar a su lado debido a temas de salud: su mamá, tal como la misma reina de belleza explicó después, asegurando que a la distancia la apoyó y le envió sus mejores deseos. Ahora ha sido la madre de la guapa chihuahuense, quien se ha referido a los motivos que le impidieron acompañar a su hija en su gran noche, y ha revelado que la joven estuvo a punto de abandonar el certamen al enterarse de su situación médica.

Alma Carmona Jaquez, madre de Andrea, contó que de un momento enfrentó un problema de salud que no le permitió acompañar a su hija en la recta final Miss Universo. “Me encontraron un tumor, todo fue muy inmediato y pues ya, entré a cirugía”, contó en entrevista para el programa Al Rojo Vivo, de Telemundo. A su vez, recordó que fue muy cauta a la hora de comentarle a su hija sobre su estado, ello con el fin de que no la distrajera en su preparación para el certamen. “Pero para darle la noticia a Andrea yo le decía que, pues parecía ser nada más problema de vista, para no ponerla más nerviosa”, comentó.

Sin embargo, Andrea terminó por enterarse del verdadero problema de salud que enfrentaba su mamá, situación que inevitablemente la afectó. “Sí, de hecho entró un poco en colapso nervioso”, contó Alma, quien incluso señaló que su hija llegó a considerar abandonar los preliminares de Miss Universo para tomar un vuelo de regreso a su natal Chihuahua y estar con ella. “A mí no me lo dijo, no me dijo nada para no ponerme más estresada, pero a sus amigos les dijo que pensaba venir, no hallaba qué hacer, la verdad”, agregó. Pero en medio de esta prueba tan difícil, la mamá de la Miss Universo se refugió en su fe y fue así que ocurrió lo que ella considera, una señal del triunfo que le deparaba a su hija. “Y me levanto, y veo la imagen blanca de un ángel, y yo me sorprendí y dije ‘ay qué será’, y parpadeé y ya dejé de ver, pero yo digo que era un ángel”, relató.

Cuando Andrea se enteró del estado de salud de su mamá

Andrea ya había hablado de situación de mamá, y de cómo fue que se enteró de su estado de salud y de cómo tuvo que sobrellevar su ausencia en uno de los momentos más importantes de su vida. “Fue difícil porque el día que supe que no iba a venir, era el día en el que se supone que ella llegaba aquí a Florida, entonces mi papá puso en el grupo de la familia ‘en camino’, o sea despegando, y yo pensé que despegando todos juntos”, señaló la guapa ingeniera en software en entrevista con Venga la Alegría el lunes pasado. “En otro grupo de WhatsApp aparte me di cuenta de que mi mamá se quedó en casa, y yo dije: ‘¿qué está pasando?’. No me quisieron decir porque no me querían distraer, pero me enteré de que mi mamá tuvo un tema de salud y la tuvieron que internar y no pudo venir”, continuó.

“Para mí fue complicado, estaba en los ensayos y estaba así con la lágrima, intentando que nadie se diera cuenta, pero luego me dije: ‘Es por su bien, ella tiene que estar bien, tiene que cuidarse’. Y a lo mejor estar aquí no era lo correcto, porque imagínate que se pusiera mal aquí, sin apoyo médico ni nada, lo mejor es que ella estuviera en casa y me mandó su buena vibra desde allá, porque siempre ha estado a mi lado”, aseguró Meza, quien ahora se ha instalado en Nueva York, según la tradición para cumplir sus deberes como Miss Universo.

