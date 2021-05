'Me sentía mal física y emocionalmente', Dulce María sobre uno de los momentos más complicados de su vida

Para Dulce María, este es uno de los mejores momentos, luego de que recientemente hiciera realidad su anhelado sueño en la maternidad. Al mismo tiempo, los éxitos profesionales han sido constantes, pero sobre todo la madurez con la que hoy asume cada una de las etapas de su vida, las cuales le han permitido atesorar valiosos aprendizajes de los que se siente enteramente orgullosa. Precisamente, el amor propio es uno de los aspectos que le ha permitido afianzar la seguridad en sí misma, así lo dejó ver la intérprete durante una reciente entrevista, en la que además reveló detalles de aquel momento de su pasado en el que asegura haberse sentido “peor” que en otros instantes.

Con la sinceridad que la caracteriza, Dulce María destacó la importancia de la belleza interior, un pensamiento que ha seguido al pie de la letra y que no ha dudado en compartir con todos sus fanáticos. “No todo es el físico, todos tenemos cualidades diferentes… y eso también te hace atractivo y te hace hermoso…”, dijo la cantante en una charla que sostuvo para el canal de Youtube Beautyjunkies. “La belleza pues no solamente es exterior, creo que hay que hacer mucho hincapié, sobre todo ahora, al menos a mí me sirvió mucho con la pandemia, ahorita lo más importante es valorar estar bien por dentro, porque cuando estás bien por dentro reflejas una belleza que no la puedes comprar con nada ni cambiar, eso se ve por dentro…”, agregó.

En ese mismo espacio, al hablar del hecho de no poner la felicidad “en lo físico y en lo material”, la ex RBD dio detalles del periodo de su vida en el que travesó por uno de los instantes más complicados, un acontecimiento que la hizo reflexionar a profundidad sobre lo que realmente quería para sí misma. “Yo de las veces que mejor me he visto físicamente, que yo digo: ‘Ay, cómo quisiera volver a estar así’, ha sido de las veces que he estado peor en mi vida… pero no, porque como que estaba enferma y estaba deprimida, entonces por eso estaba flaca…”, dijo la también actriz, quien siempre se ha caracterizado por la transparencia con la que se dirige a su público. “Estaba muy flaca, me sentía fatal, entonces digo, de qué sirve si me sentía mal físicamente y emocionalmente…”, apuntó.

Su vida tras debutar como mamá

Lo cierto es que Dulce María se mantiene muy entusiasmada tras su reciente debut como mamá, por tal motivo ha preferido tener mucha paciencia ante el hecho de retomar la rutina de ejercicio, yendo a su propio ritmo y enteramente agradecida por cómo se han planteado las circunstancias. “Yo ahorita con la maternidad es bien difícil (hacer ejercicio) porque todo te cambia, entonces tienes que volver poco a poco a tenerte paciencia y a agradecerle a tu cuerpo lo que hizo por ti y que dio vida, y que ahora tienes que tener un poquito de paciencia para regresar…”, explicó durante la conversación. “Tengo que hacer ejercicio, poco a poco otra vez agarrar condición, pero antes, siempre he sido de que si me quiero comer una pizza, también te comes una pizza, te comes un helado, pero también entonces cuídate, tomar mucha agua, hacer ejercicio…”.

Así mismo, la cantante dio detalles de cómo ha sido su faceta de mamá, en la que ha puesto todo de su parte para darle a su pequeñita el mejor de los cuidados. “Soy lo más entregada que puedo, trato de darle lo mejor de mí, lo mejor que puedo cada día porque cada día es como un reto diferente, trato de ser lo más responsable y de cuidarla y de darle todo el amor que puedo… que se sienta protegida, que se sienta apapachada, que se sienta amada…”, aseguró.

