Prom night! Vanessa Bryant presume orgullosa a su hija Natalia

Sin duda alguna, el fin de semana pasado ha sido muy significativo y ajetreado para Natalia Bryant, la hija mayor de Vanessa y Kobe Bryant, quien además de haber acudido a la ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Baloncesto de su padre, en la que fungió como su representante, también asistió a su baile de graduación. Sin embargo, para poder estar en estos dos importantes eventos, donde su asistencia era casi obligada, la joven modelo tuvo que volar de ciudad en ciudad para poder cumplir con su apretada agenda, pues la ceremonia de Kobe se llevó a cabo en Connecticut, mientras que el baile en Los Ángeles. Afortunadamente, Natalia pudo cumplir cabalmente con ambos compromisos, lo que sin duda hizo sentir muy orgullosa a su madre, quien no dudó en agradecerle a su hija por el compromiso demostrado con su familia.

A través de su perfil de Instagram, Vanessa compartió un emotivo mensaje dedicado a su jovencita, en el que no pudo evitar recordar su propia noche de graduación, un evento que finalmente dejó pasar con tal de acompañar a su amado Kobe a un importante juego. Una anécdota que parecía repetirse ahora con su hija Natalia, pues la ceremonia del deportista y su graduación se celebrarían el mismo día. “Natalia casi se pierde su baile de graduación”, expresó Bryant al inicio de su mensaje, para después explicar: “Cuando estaba en el último año de la escuela secundaria, Kobe y yo estábamos comprometidos y él tenía un partido de playoffs la noche de mi baile de graduación. Kobe no quería que fuera al baile sin él y yo no quería ir sin él", comentó la viuda de la exestrella de los Lakers conmovida.

Fue entonces que cayeró en cuenta de que la situación parecía repetirse, ahora con Natalia, lo que sin duda las dejó sorprendidas, pues consideraron que todo había sido una broma del destino provocada por el mismísmo Kobe. "Cuando supimos que la noche del baile de graduación de Natalia y la noche del Salón de la Fama de Kobe eran el mismo día, miré a Natalia y dije, 'bueno, si te sirve de consuelo, papá me impidió ir a mi baile de graduación, así que parece que trató evitar que fueras a la tuya'. Por supuesto que nos reímos, porque incluso en el cielo, él todavía está tratando de hacer movimientos y mantener alejados a los chicos", señaló Vanessa.

Afortunadamente, las cosas se acomodaron a la perfección para que la jovencita pudiera asistir a su fiesta de graduación sin contratiempos, por lo que al otro día de la ceremonia, toda la familia voló muy temprano de vuelta a Los Ángeles, por lo que Natalia pudo lucir hermosa en un increíble vestido color rosa que ya la esperaba en casa. "Natalia ha experimentado tantas pérdidas que no podía dejar que se perdiera una oportunidad única en la vida de ir a su baile de graduación. Gracias por volar para aceptar la chaqueta del Salón de la Fama de papá y volar a casa a la mañana siguiente”, finalizó.

La emoción de Natalia por el ingreso de su papá al salón de la fama

El pasado fin de semana, Vanessa Bryant y su hija Natalia protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la ceremonia en la que se anunció el ingreso de Kobe al Salón de la Fama. Un instante en el que el recuerdo del basquetbolista inundó a todos los presentes al ver a la hija mayor del basquetbolista ponerse el saco color ocre del Salón de la Fama que hubiera usado Kobe para esta ocasión. De la mano de su madre, la hermosa jovencita representó con orgullo a su padre y posó de lo más sonriente con los otros deportistas que también han ingresado este año al Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

