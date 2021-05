Así han sido los primeros días del reinado de Andrea Meza como Miss Universo

Luego de una cerrada competencia, este fin de semana Andrea Meza se convirtió en la tercera mexicana en llevarse la corona de Miss Universo. Tras esta inolvidable noche, la originaria de Chihuahua no ha parado ni un minuto, pues este lunes comenzó de lleno con las primeras actividades de su reinado, entre ellas su participación de algunos programas de televisión. “Escuché un: ‘¡Viva México!’ y en mi mente pensaba, ¿fue el público o fue el conductor?, por eso tardo en reaccionar, como se ve en el video”, contó en entrevista para el programa Hoy Día de de la cadena Telemundo. En el inicio de esta emocionante aventura, también se ha reunido con su predecesora, la sudafricana Zozibini Tunzi, quien seguramente le compartió algunos valiosos consejos. Y si apenas el domingo se encontraba en Florida, hoy Andrea ha llegado a la Gran Manzana con todo y maletas, y ha arrasado con su belleza en una sesión de fotos en el emblemático Empire State. En lo que respecta a las redes sociales, la guapa ingeniera ha hecho una espacio en sus apretada agenda para compartir un poderoso mensaje con sus seguidores, el cual forma parte de la segunda respuestas que dio como parte del certamen, en la que se refirió a los estándares de belleza en la actualidad. “Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada y así como hemos avanzado como sociedad también hemos avanzado en los estereotipos. Hoy en día la belleza no solamente radica en cómo nos vemos, para mí la belleza radica en el alma, en el espíritu y los valores. No permitan nunca que alguien les diga que no tienen valor”, tuiteó la tarde de este lunes. Haz click en el video para dar un vistazo a los primeros momentos del reinado de Andrea Meza.

