Daniella Álvarez confirma su rompimiento con Lenard Vanderaa

En los últimos meses, la vida sentimental de Daniella Álvarez ha estado en el centro de atención. Y es que mucho se ha especulado sobre su relación con Lenard Vanderaa, a quien desde hace tiempo no se le ha visto al lado de la exreina de belleza colombiana y entre ellos su interacción en redes sociales prácticamente es nula. De hecho, hace unas semanas, las sospechas sobre una posible ruptura entre la también presentadora y el actor español tomaron fuerza luego de que Daniella hiciera algunas declaraciones en las que se refería al término de una relación, sin que se refiriera específicamente a su noviazgo con Lenard. Sin embargo, en una reciente publicación hecha en sus redes sociales, Álvarez finalmente ha confirmado el fin de su relación, luego de recordar el día en el que enfrentó la cirugía que le cambiaría la vida por completo, pues a raíz de esta vendrían las complicaciones de salud que la llevarían a perder su pierna izquierda meses después. Cabe destacar, que Lenard se mantuvo al lado de Daniella durante esta dura etapa, ayudándola en su recuperación y apoyándola en todo momento, razón por la que ha decidido dedicarle unas lindas palabras.

A través de Instagram Stories, Daniella compartió una serie de publicaciones en las que aprovechó para agradecer a todos los que le han mostrado su apoyo a lo largo de este proceso, dedicándole una mención muy especial a su expareja, siendo en este mensaje donde finalmente reveló que su noviazgo ha llegado a su fin. "El que me demostró cada día el significado del amor incondicional. Lenard Vanderaa. Hoy no estamos juntos, pero el significado que tiene en este proceso no lo puedo explicar con palabras. Gracias infinitas”, compartió la colombiana sobre una imagen en la que se le puede ver en compañía del español, justo momentos antes de entrar al quirófano el año pasado.

Fue en febrero de este año cuando Daniella comenzó a levantar las primeras sospechas sobre lo que estaba sucediendo en su vida sentimental, luego de que uno de sus fans le pidiera consejos sobre cómo superar el desamor, durante una dinámica de preguntas y respuestas que organizó con sus seguidores a través de sus redes sociales. Por supuesto, la modelo respondió con total sinceridad: "Terminar con una persona que uno quiere, con la que uno ha vivido momentos muy especiales, con la que se ha compartido tantas cosas es súper difícil, pero para todo en la vida siempre hay que hacer un duelo, el tiempo todo lo cura y todo lo sana" afirmó la exMiss Colombia.

Por otro lado, Daniella no pudo evitar las preguntas sobre su estatus sentimental y aunque se mostró un tanto esquiva con su respuesta, sus fans han interpretado sus palabras como una confirmación de que ha terminado con Lenard. Y es que uno de sus seguidores le preguntó: “¿Soltera o con pareja?”, a lo que la presentadora respondió: “Mas bien ustedes díganme qué prefieren”, dijo Álvarez.

¿Qué ha dicho Lenard al respecto?

Luego de las declaraciones de Daniella, Lenard Vanderaa ha tomado sus redes sociales para compartir un video en el que ha hecho referencia a su ruptura y la situación que ha enfrentado tras la confirmación posteriormente, pues aunque ha admitido que ha recibido el apoyo de mucha gente, también ha descubierto el lado más oscuro de algunas personas. “Es verdad que durante todo el proceso del año pasado recibí muchos mensajes muy bonitos de apoyo y de cariño por todo lo que pasó… (También) Hay muchos mensajes que he ido recibiendo durante meses, día tras día, de muchos insultos, de faltar al respeto e incluso amenazas contra mi persona”, comentó consternado.

El actor se tomó el tiempo para hablar de las razones por las que ha tenido que dejar Colombia y volver a su natal España, defendiéndose de quienes lo han señalado de querer aprovecharse de la situación de su pareja para ganar fama y seguidores. “Me tuve que ir por unas circunstancias y no tiene nada que ver con mi Visa. Es muy fuerte escuchar que la abandoné por otra, porque le falta una pierna o porque quería seguidores… lo único que hice fue apoyar a mi pareja en uno de los momentos más difíciles de su vida porque me necesitaba. Estuve ahí 24 horas al día durante meses", expresó el intérprete, quien finalmente le deseó lo mejor a su exnovia.

