La verdad sobre el supuesto novio de Andrea Meza

Después de hacer historia al convertirse en la tercera mexicana en coronarse como Miss Universo, Andrea Meza ha comenzado con su reinado. Con su triunfo, la originaria de Chihuahua se ha convertido en tendencia pues el público alrededor del mundo está interesado en conocer detalles de la vida de la ganadora. En las últimas horas se ha convertido en noticia el título de Andrea como Ingeniera en Software y su activismo, así como el supuesto estado civil de la reina de belleza quien, el año pasado posó en una imagen vestida de novia que ha dado mucho de qué hablar.

En tiempo récord, Andrea Meza ha aumentado su popularidad en sus redes sociales donde, específicamente en Instagram, cuenta ya con un millón 600 mil seguidores, mucho de ellos, nuevos en su comunidad virtual. Como parte de los detalles de la vida privada que han salido a la luz en las últimas horas es la existencia de un supuesto novio, una conjetura que los internautas sacaron luego de ver una foto en la que aparece la nueva Miss Universo, vestida de novia, en una romántica imagen donde aparece al lado de Jorge Sainz, un joven modelo con quien, en las últimas horas, se le ha relacionado sentimentalmente.

Esta imagen provocó revuelo, pues uno de los requisitos para entrar a Miss Universo es estar soltera; situación que causó muchas dudas. Como pie de foto, Andrea Meza agregó la supuesta fecha de su enlace "03-09-2019"; gesto que muchos de sus seguidores tomaron como un dato que confirmaría las sospechas. En medio del alboroto que ha provocado esta instantánea, Jorge Sainz, el presunto novio, rompió el silencio y aclaró que esta imagen formó parte de una campaña publicitaria que realizaron para el estado de Chihuahua, del que ambos son originarios, además dejó claro que la actual Miss Universo es amiga de su hermana, quien también es modelo.

A través de redes sociales, Jorge Sainz explicó: “Quiero platicarles que hace más de un año, casi año y medio, estuvimos participando Andrea Meza, Andrea Saenz, mi hermana, y yo, en una campaña publicitaria para el estado de Chihuahua, básicamente para promocionar el turismo del estado. Una de las fotos que hicimos fue de casados. Fue esa sesión de fotos de la cual Andrea tiene una foto en su perfil (de Instagram), yo tengo una foto en mi perfil. Andrea es amiga de mi hermana, de mucha confianza”, contó el joven quien también detalló que el pie de foto que Andrea Meza formó parte de una broma.

Denuncia amenazas en su contra

El joven también dio a conocer en su mensaje que tras el triunfo de Andrea Meza ha estado recibiendo varios comentarios en sus redes, algunos interesados en conocer más sobre su supuesta relación y otros incluso con tintes ofensivos: “Con toda la situación que Andrea ganó y están queriendo sacar de contexto y aprovecharse de esto, he recibido bastantes comentarios, mensajes con incluso amenazas”. Con el objetivo de aclarar la situación y poner punto final a las especulaciones Jorge Sainz dejó claro que entre él y Andrea no existe ninguna relación, que no está casada y que tal como dice el reglamento de Miss Universo, cumple con el requisito de estar soltera para formar parte del concurso.