Lucero se sincera sobre su relación con Mijares: 'No somos una pareja, pero podemos compartir'

No es secreto para nadie que, desde su separación hace ya varios años, Lucero y Mijares conservan una muy buena relación. Y es que estos famosos están unidos no sólo por el amor hacia sus hijos en común, Lucerito y José Manuel, sino también por el cariño y admiración mutuos. Esta sincera amistad los ha llevado incluso a trabajar de la mano y compartir el escenario, tal como ocurrirá justamente este fin de semana. Los cantantes unirán sus voces en un concierto vía streaming que los tiene tan emocionados como a sus fans. Y mientras este día llega, la intérprete ha reflexionado sobre el especial vínculo que la une a su exmarido, y ha dejado claro que el hecho de que ya no estén juntos como pareja no es impedimento para que puedan compartir momentos únicos.

La tensión que muchas veces sigue a una ruptura amorosa no es algo que Lucero conozca, pues al menos en el caso de su separación de Mijares nunca la ha habido. La cantante contó en entrevista con El Universal una experiencia que vivió hace tiempo en la que ya como expareja, acudió junto al cantante a un compromiso de su hijo José Manuel y un amigo en común alabó su buena relación y dijo que era muy bonito y también cómo estar junto a ellos. “Eso es lo mejor de ser siempre amigos, es el poder compartir, el poder estar juntos en los mejores momentos”, dijo la cantante. “Y no se trata de estar todo el día embarrados, a quién vamos a engañar, somos exesposos, no somos una pareja, pero podemos compartir grandes ocasiones, los cumpleaños de los hijos, sus graduaciones, sus eventos escolares, decisiones que tenemos que tomar juntos para su bienestar, pero también conversar con ellos y escucharlos mucho”, continuó.

Lucero hizo mucho énfasis en el tema de la amistad, pues es algo que ambos han querido honrar en su próxima presentación musical, la cual de hecho lleva por nombre Siempre Amigos. “Ser siempre amigos significa estar unidos por el cariño que nos hemos tenido juntos, por el amor a nuestros hijos y porque no se convierta nunca en un fastidio el tener que convivir”, continuó la cantante. “Todo lo contrario, y eso nos da tanta paz, porque es súper a gusto llevarnos bien”, aseguró la guapa intérprete.

Sonrientes, Lucero y Mijares aparecieron juntos ayer en redes sociales para invitar a sus seguidores a su concierto, el cual se transmitirá vía streaming la noche del próximo sábado. “Va a ser un concierto que vamos a dar Lucerito y su servidor para todos ustedes, con mucho cariño”, comentó el intérprete de Soldado del Amor. Por su parte, la cantante anticipó que además del programa musical, habrá algunas sorpresas. “Vamos a compartir muchísima música, obviamente, y anécdotas, pláticas, todo ese cariño con ustedes porque, siempre amigos ¿no?”, dijo ella, dirigiéndose al final hacia su exmarido para luego chocar ambos sus palmas.

La cantante aseguró a dicho diario que esta colaboración se ha dado de la manera más natural como resultado de la admiración mutua que se tienen, por lo que no se trata de algo forzado. “De ser así no lo hubiéramos hecho, porque sí está muy difícil fingir por muy artistas que seamos o lo que sea”, comentó Lucero. “Tampoco es una cosa de que todo mundo se tiene que llevar así, simplemente es juntar a dos personas que nos queremos, que nos respetamos, que además tenemos hijos y que somos amigos, compartir esto con el público es lo que me parece fabuloso”, comentó.

Sus hijos los han apoyado para su próximo concierto

Esta presentación guarda un especial significado para los cantantes, pues para ella contaron con la opinión sincera y el apoyo de sus hijos. “Nos gusta a los dos escuchar qué opinan ellos, porque realmente lo hacen sabiendo lo que están haciendo”, comentó por su parte Mijares en la entrevista con El Universal. En ocasiones anteriores, la expareja ha hablado de la pasión por la música que han transmitido a sus hijos. “Muy metidos en la música ellos, no es que quieran ser cantantes. La Beba ahora en el disco más reciente, el de Rompecabezas, hizo un dueto conmigo, pero fue un dueto que ella me regaló de cumpleaños… ella sigue en su escuela, le gusta mucho la música… Tienen muy desarrollado el oído desde chiquitos, no son muy de que les guste el ambiente de medios y de la cantada, a ellos les gusta oír su música, cantar en la casa y estar tranquilos”, aseguraba el cantante en 2019 en entrevista radiofónica con El Show de Piolín. Pero aunque Lucerito ya ha hecho colaboraciones con sus papás e incluso ha pisado escenarios y ha sido reconocida con un premio, tanto Lucero como su exmarido sostienen que no se trata de ningún lanzamiento oficial de su hija, pues están decididos a que ella se enfoque por ahora en la escuela.

