La esposa de Dominic West habla de su relación tras la publicación de aquellas fotos con Lily James

En octubre pasado, los tabloides se llenaron con las imágenes del actor Dominic West en una actitud bastante cercana con la británica Lily James. Los compañeros de The Pursuit of Love fueron captados en Roma, pero más allá de su relación como coprogratonistas, se dejaban ver entre besos, confidencias y caricias. Esto no hubiera llamado tanto la atención de no haber sido porque Dominic se encuentra casado con Catherine FitzGerald desde el 2010. Solamente un día después de que se dieran a conocer las imágenes, Dominic y su esposa salían a la puerta de su residencia en Wiltshire, Inglaterra, a posar para los fotógrafos. “Solo quiero decir que nuestro matrimonio es fuerte y que seguimos juntos", decía el actor, que no aceptó preguntas, mientras daba un beso a su esposa. De esto han pasado meses, y parece que el episodio quedó atrás, y ahora ha sido Catherine quien ha tomado la palabra para hablar sobre su relación con el actor.

La pareja se conoció en el Trinity College de Dublín, según ha narrado la aristócrata en el Irish Independent. “Tuvimos un romance maravilloso. Paseábamos por Dublín, nos leíamos poesía en uno al otro con las montañas en la distancia. Teníamos todo el tiempo del mundo para explorar los pubs y los callejones y caminar por el canal. Pero al final del verano, lo dejé, ¡y no me ha dejado olvidarlo! Pero no me podía comprometer con él en ese momento para siempre. Eso no hubiera sido una buena idea para ninguno de los dos”, ha narrado de su primer encuentro.

Tuvieron que pasar 17 años para que se reencontraran, para entonces, Dominic ya era famoso y tenía una hija: “Hay algo (bueno) en haber vivido de lleno la vida antes de casarte, sentí que podía entregarme a la vida de familia y tener hijos felizmente. Y en verdad lo hice, ¡teniendo cuatro en siete años!”.

Preparándose para recibir a sus primeros huéspedes tras la pandemia en el Glin Castle, propiedad de la familia de Catherine, la heredera ha recordado cómo ha sido este tiempo con su marido después de decidir convertir la residencia que ha sido propiedad de su familia desde hace 700 años y convertirla en hotel. “Hemos tenido vidas laborales bastante separadas, actuar y hacer jardinería son dos mundos distintos, así que es encantador trabajar juntos en algo que nos interesa a los dos”.

Sin hacer referencia a la polémica que protagonizaron a finales del año pasado, cuando a pesar de su posado, se habló de la partida de Catherine al castillo sin su marido, la empresaria dijo sobre su matrimonio: “Ha tenido sus altas y bajas, por supuesto, como todo mundo, pero estamos totalmente dedicados el uno al otro y a nuestra completa y vibrante vida familiar juntos”.

La polémica que los rodeó

La atención estaba posada sobre Lily James, quien después de anunciar su separación con el actor Matt Smith había sido fotografiada en Londres con Chris Evans. Lo que nadie imaginaría es que surgirían unas fotografías en las que se le veía en actitud romántica con su nuevo coprotagonista, Dominic West, quien además de ser dos décadas mayor que ella, tenía diez años de casado con su segunda esposa y madre de cuatro de sus cinco hijos. En aquel momento, los tabloides británicos reportaban que los actores habían pasado dos noches en una suite de Hotel De La Ville en la capital italiana, en donde además de ser vistos paseando, fueron capturados en un almuerzo con otra persona.

