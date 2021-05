'No se brilla apagando a otros', Miss Perú defiende a Andrea Meza de los comentarios negativos La hermosa peruana alzó la voz y pidió a sus seguidores parar con los mensajes de odio en contra de la nueva Miss Universo

Sin duda alguna, la reciente edición de Miss Universo tuvo un especial sabor latino, pues desde el inicio de la competencia eran las participantes latinoamericanas las favoritas de los expertos, por lo que no fue una sorpresa que de las cinco finalistas definitivas, cuatro de ellas fueran latinas. Sin embargo, el desenvolvimiento de las representantes de México y Perú en el escenario las perfilaba como las posibles ganadoras, lo que finalmente resultó en el triunfo de la mexicana Andrea Meza, dejando a su compañera Janick Maceta en tercer lugar. Y aunque han sido miles los que han celebrado la corona de Meza, hay quienes han mostrado su desacuerdo con el resultado, asegurando que quien haber ganado era Miss Perú, por lo que incluso comenzaron a enviar mensajes un tanto negativos en contra de la nueva Miss Universo. Como era de esperarse, Janick ha demostrado su cariño hacia Andrea e incluso no ha dudado en defenderla de los haters, enviando un contundente mensaje con el que ha dejado en claro que entre ella y la mexicana no existe más que una linda amistad.

A través de su perfil de Instagram, la hermosa peruana compartió un video en el que se le puede ver de lo más emocionada, abrazada de Andrea Meza, celebrando su triunfo. Junto al video, Janick ha compartido un emotivo mensaje dedicado a su compañera mexicana, con el que ha mostrado su alegría por ver a su amiga coronarse como Miss Universo. “¡Felicidades belleza! @andreamezamx 🇲🇽 nuestra nueva @missuniverse. Qué alegría haberte conocido, eres una persona que ilumina a todos los que la rodean, te quiero mucho y nunca olvidaré las risas que compartimos y los momentos que vivimos, ¿podrán con este amor? ¡Jamás!”, se puede leer en las primeras líneas de su mensaje.

Finalmente, Janick envió todo su cariño a Andrea, así como sus buenos deseos para todo lo que se viene para la mexicana. “Te deseo todos los éxitos en esta nueva etapa, que Dios te acompañe, bendiga y proteja siempre, aquí tienes una amiga para toda la vida”, expresó Maceta de lo más emocionada, no sin antes dejar en claro que no aceptaría en sus redes sociales ningún tipo de comentario negativo en contra de cualquiera de sus compañeras.

Sin embargo, la pasión de algunos de sus seguidores que comenzaron a llenar su publicación de comentarios en contra de Andrea Meza la hicieron alzar la voz, pidiendo un alto a los malos comentarios en contra de la ganadora de Miss Universo, pues dijo, el odio en contra de la mexicana también la lastima a ella, pues son grandes amigas. “Me duele que la llenen de comentarios negativos porque es mi amiga y la protegeré a como dé lugar. No se brilla apagando a otros, nosotras somos un claro ejemplo de unión, amor y amistad. Si me quieren entonces #Stopbullying”, expresó la ingeniera en audio en los comentarios de su publicación, dejando en claro que está en contra de cualquier conducta negativa en redes sociales.

La primera reacción de la nueva Miss Universo

Luego de la emocionante noche que vivió Andrea Meza al coronarse como Miss Universo, la originaria del estado de Chihuahua se pronunció a través de su perfil de Instagram, donde compartió un video en el que se le puede ver portando orgullosa su corona y celebrando con todas sus compañeras. Junto al video, Andrea dedicó su triunfo al país que la vio nacer: “México, esto es para ti”. En esta misma red social, Andrea compartió un par de imágenes más del instante en el que le colocaron la corona de Miss Universo, una de ellas, la acompañó de la frase: “¡Qué momento! Estoy lista para este viaje”. En la foto, aparece la mexicana feliz tras escuchar su nombre como gran ganadora, al lado de la Miss Universo 2019, sudafricana Zozibini Tunzi.

