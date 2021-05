¡Sorpresa! Naomi Campbell anuncia que se ha convertido en mamá

Sobre las pasarelas y los escenarios, Naomi Campbell es una mujer que ha conquistado cada uno de sus sueños. Sin embargo, en el terreno personal, tenía muy claro que debía cumplir con un anhelado deseo, el de convertirse en mamá. Finalmente, el esperado día ha llegado, luego de que la mañana de este 18 de mayo la supermodelo y actriz compartiera la buena nueva de su debut en la maternidad a los 50 años, una noticia que tomó a todos por sorpresa, pero que sin duda le ha merecido un sinfín de felicitaciones. Y claro, para celebrar este lindo acontecimiento, Naomi mostró la primera postal su bebé, la cual acompañó de un breve y tierno mensaje, en el que hace evidente el profundo sentimiento que la invade en estos momentos.

Con la ilusión a flor de piel, la modelo expresó así el infinito amor que hoy tiene por su bebé, revelando además que se trata de una niña, una enorme dicha que ha descrito de la manera más dulce. “Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre. Muy honrada de tener esta alma gentil en mi vida. No hay palabras para describir el vínculo en mi vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay amor más grande”, escribió Naomi en sus redes sociales, aunque sin ahondar en más detalles en torno a la llegada de la pequeñita, un acontecimiento que mantuvo bajo estricta discreción a lo largo de todo este tiempo, en que ya preparaba la notable sorpresa de esta noticia que le ha dado la vuelta al mundo.

Para hacer más emotivo este anuncio, Naomi también reveló la primera fotografía de la bebé, una imagen en la que solo aparecen los piecitos de la niña, mismos que la orgullosa mamá sostiene con una de sus manos. Por supuesto, en esta publicación, que en tan solo algunos minutos recibió cientos de miles de “me gusta”, también etiquetó a una de las mujeres más importantes en su vida, su madre, Valerie Morris-Campbell, quien de la misma manera celebró la llegada de su adorable nieta. “Felicidades a mi hija Naomi por el nacimiento de su hija. Estoy más que emocionada porque he esperado mucho tiempo para ser abuela @naomi”, escribió, dando muestra de la gran complicidad y unión familiar que prevalece en estos instantes, en que la presencia de la pequeñita en sus vidas ha llenado su corazón de felicidad.

Mientras tanto, la incertidumbre en torno al nacimiento de la bebé ha crecido entre los seguidores de la supermodelo, pues nada hacía adivinar que dentro de muy poco se convertiría en mamá. Eso sí, las dedicatorias y felicitaciones por parte de sus amigos cercanos no han faltado, como lo hizo el diseñador de modas Marc Jobs. “¡Oh Dios mío! ¿Hoy es el día? Absolutamente increíble. ¡Qué afortunada es ella y qué afortunada eres tú! ¡Qué maravillosa madre serás! Bendiciones por todos lados”, dijo. Del mismo modo, lo hizo Donatella Versace: “¡Naomi, hoy paso de ser hermana a tía! Estoy muy feliz por ti y no puedo esperar a conocerla. Mucho, mucho amor. Donatella y Allegra”. Zoe Saldana también comentó: “Oh, Dios mío. ¡Felicidades, mujer! ¡Qué bendición!”. En ese espacio, también destacaron los emojis de corazón que han hecho llegar a su amiga algunas de sus compañeras de profesión, como Erin O'Connor, Karen Elson, Petra Nemcova o Mariacarla Boscono.

Naomi y sus deseos de ser mamá

A pesar de ser muy reservada en torno a su vida personal, Naomi expresó en más de una ocasión su ferviente deseo de tener un hijo, pero fue en 2019, cuando en una entrevista con WSJ Magazine, al ser cuestionada al respecto, respondió con una frase que dejaba ver un tanto lejana esta posibilidad: “Todavía no (seré mamá), ya veré lo que el universo me regala”. Eso sí, en otros instantes ha dejado ver la enorme fortaleza con la que dirige su vida, algo de lo que ha hablado con total apertura a través de su canal de YouTube, dejando a un lado cualquier temor para entregarse por completo a vivir con plena felicidad. “No tengo miedo a nada, pienso de verdad que si tienes miedo atraes miedo. Intento no vivir así. No tiene entrada en mi mundo”, aseguró.

