Aislinn Derbez cumplió el sueño de Kai de tener cabello de sirena

Sin duda alguna, la tierna Kailani, la hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, se ha convertido en toda una celebridad. A través de las redes sociales de sus papás, sus seguidores han podido ser testigos de los momentos más divertidos y entrañables de la menor, quien prácticamente ha crecido frente a los ojos de sus fans. Como era de esperarse, Kai, como suelen llamarla de cariño, se ha ganado el corazón de miles con su personalidad extrovertida y espontánea, y de hecho ya se ha convertido en uno de los miembros favoritos del clan Derbez. En las publicaciones que suelen realizar sus papás en redes sociales, hemos podido constatar lo mucho que a la pequeña le gustan las princesas y todo lo relacionado con el mundo de la fantasía, por lo que en los últimos días ha insistido en querer parecerse a una sirena y tener el pelo de colores como según las describen en algunos cuentos de hadas. Por supuesto, Aislinn no ha podido hacer oídos sordos a la petición de su pequeña e incluso le ha permitido pintarse el pelo de color rosa. Obviamente, la actriz ha acudido con una experta y se ha asegurado de que el tinte que le aplicaron a su hija no maltrate su cabello y sea temporal, según ha explicado en los videos que ha compartido en Instagram Stories, donde ha registrado todo el procedimiento de cambio de look de la pequeñita. ¿Quieres ver el resultado final? Da play al video y descúbrelo.

