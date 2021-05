El espléndido regalo de José Eduardo Derbez a Victoria Ruffo

Sin duda alguna, la figura de Victoria Ruffo en la vida de José Eduardo Derbez ha sido una pieza fundamental para lo que se ha convertido el joven actor, algo de lo que el intérprete ha hablado en más de una ocasión, siempre reconociendo la faceta maternal de la actriz, así como su trabajo en la televisión. Además, el vínculo que tiene con ella es muy especial, y aunque en ocasiones no pueden verse tan seguido como les gustaría, el también hijo de Eugenio Derbez siempre encuentra la forma de hacerse presente en la vida de su mamá, sorprendiéndola con los detalles más especiales. Tal y como lo ha hecho recientemente, al enviarle un hermoso arreglo de rosas hasta su casa, algo que la actriz no ha dudado en presumir en sus redes sociales.

A través de su perfil de Instagram, Victoria Ruffo compartió una linda postal en la que se puede apreciar un enorme corazón formado por cientos de rosas rojas, el cual José Eduardo mando a hacer para sorprender a su madre. Sin duda alguna, el detalle ha emocionado mucho a la actriz de telenovelas como La Madrastra, quien orgullosa ha compartido el detalle que su hijo ha tenido para con ella. Y aunque no ha agregado ningún texto o mensaje, la actriz ha dejado en claro que el hermoso regalo se lo ha hecho su hijo, pues lo ha etiquetado.

Como era de esperarse, los seguidores de Victoria no han tardado en reaccionar al hermoso regalo que le ha hecho su hijo mayor, y de bajo de su publicación le han enviado algunos cariñosos mensajes, así como sus buenos deseos, destacando siempre su faceta como madre. Entre las reacciones ha destacado la del autor de la sorpresa, su hijo José Eduardo, así como otros amigos famosos de la actriz como Grettell Valdez y África Zavala.

El amor de José Eduardo por su madre

En una reciente entrevista, José Eduardo habló de cómo fue crecer al lado de la actriz, reconociendo que tuvo una buena infancia, mostrándose agradecido por todo lo que Victoria Ruffo hizo para que el creciera feliz. “Mi infancia fue muy feliz, yo la disfruté muchísimo. Obviamente pues no veía mucho a mi papá, hubo mucho tiempo que no lo vi… pero fue una infancia muy feliz y la gocé mucho… Mi mamá y yo éramos como uña y mugre, entonces eso era muy padre…”, comentó durante una charla con el programa SNSERIO.

Es por eso que para el actor reconocer tener un punto muy sensible, pues gracias a su trayectoria, poco a poco ha ido aprendiendo a enfrentar las críticas a su persona. Sin embargo, reconoce que en medio de esta posición tiene un ‘punto débil’, y es el hecho de que su madre se convierta en objeto de señalamientos, algo que por fortuna no ha ocurrido, pues Victoria es una de las actrices más queridas y respetadas del medio. “A mí se me resbala todo, pueden tirarme todo lo que quieran, pueden decir todo lo que quieran de mí, lo único que me volvería loco y sí me afectaría muchísimo es que se metieran con mi mamá. Gracias a Dios tanto la prensa como la gente siempre ha sido súper respetuosa con mi mamá, pero es raro porque en este medio hasta a la más adorable le toca…”, reiteró el joven en entrevista con el periodista de espectáculos Luis Magaña, en su canal de YouTube.

