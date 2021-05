‘México, esto es para ti’, Andrea Meza celebra su triunfo como Miss Universo

Después de hacer historia convirtiéndose en la tercera mexicana llevando la corona de Miss Universo, Andrea Meza sigue celebrando su victoria. Tras convertirse en la ganadora de este certamen de belleza, la originaria de Chihuahua, compartió con sus más de un millón 200 mil seguidores varios mensajes en los que se dijo muy contenta de haber conseguido este título. Desde que fue nombrada Mexicana Universal, Andrea ha estado compartiendo con su comunidad en Instagram detalles de esta aventura rumbo a Miss Universo, que anoche concluyó con el final que tanto esperaba: “México esto es para ti”, escribió como descripción de un video en el que se le ve festejando al lado del resto de las participantes del certamen.

En esta red social, Andrea compartió un par de imágenes más del instante en el que le colocaron la corona de Miss Universo, una de ellas, la acompañó de la frase: “¡Qué momento! Estoy lista para este viaje”. En la foto, aparece la mexicana feliz tras escuchar su nombre como gran ganadora, al lado de la Miss Universo 2019, sudafricana Zozibini Tunzi. Esta mañana, después la inolvidable noche de ayer, Andrea Meza acudió, ya como Miss Universo, al programa de la cadena Telemundo, Hoy día; en su primera aparición en televisión, luego de su coronación, la mexicana habló del momento en que escuchó que había ganado: “Escuché un: ‘¡Viva México!’ y en mi mente pensaba, ¿fue el público o fue el conductor?, por eso tardo en reaccionar, como se ve en el video”, comentó entre risas.

Andrea reconoció que desde que llegó a la concentración se mentalizó para ganar: “Yo me sentía muy confiada de que iba a formar parte de ese top 21 y sabía que iba a estar lleno de latinas. No sé si ustedes vieron, en el top 5, éramos 4 latinas, eso se me hizo fabuloso porque Latinoamérica venía más fuerte que nunca y me gustó que lo pudiéramos demostrar en ese top”. Sobre su gran pasarela en traje de baño detalló: “Yo me sentía muy segura, muy tranquila, sabía que ese era mi momento y que tenía que disfrutarlo porque, por mucho tiempo, antes de llegar a la concentración, te invaden los nervios y algunas dudas y yo me prometí que iba a llegar a la competencia e iba a disfrutarla y que iba a ser yo, creo que eso lo pude reflejar en casa paso de la pasarela”, explicó.

El vestido rojo, ¿una coincidencia?

Durante su primera entrevista como Miss Universo, Andrea Meza habló del tan comentado vestido rojo, diseñado por el michoacano, Ivis Lenin, con el que se coronó. En las últimas horas mucho se ha dicho sobre esta pieza que coincide en color con las de las dos anteriores Miss Universo, mexicanas: el rojo. A diferencias de quienes pensaron que fue una elección consciente, Andrea Meza reveló que el vestido se cambió de último momento y explicó las razones: “Es algo muy chistoso porque el vestido que fue en la preliminar es el que yo tenía pensado para la final, de Edgar Lozano, me encanta es un chico que tiene mucho talento, pero al final, el vestido con el que podía caminar más fácil era el rojo y también me parecía maravilloso y espectacular. Dije: ‘Ok, vamos con este para la final’”, dijo.

Andrea también confesó que esta pieza no estaba dentro de los vestidos que llevaría al certamen: “En realidad ese vestido no estaba planeado, el diseñador, Ivis Lenin, llegó con él, el día de la prueba y me dijo: ‘Te hice este vestido, quiero que te lo midas y me digas qué piensas’ y cuando yo lo vi dije: ‘¡Es el vestido!’. No habíamos planeado nada, el color no lo escogí; sin embargo, me fascino, a parte, el rojo es uno de los colores que está dentro de mi estudio de color, está dentro de la gama y dijo: 'Vamos con este'. Aunque sea rojo porque, como saben, en otras ocasiones las chicas de México han ido de rojo y dijo: '¿Qué tiene?', comentó sobre la elección de Lupita Jones y Ximena Navarrete la noche que se coronaron como Miss Universo.