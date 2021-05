Los nuevos rumores que envuelven a Bill Gates tras su divorcio

Las separaciones muchas veces están rodeadas de rumores y especulaciones, sobre todo si se trata de la de uno de los hombres más ricos del mundo. Melinda y Bill Gates anunciaron públicamente su separación hace un par de semanas, y desde entonces sus nombres han acaparado los titulares. La falta de un acuerdo prenupcial y la primera transferencia multimillonaria de Bill a Melinda, han sido ampliamente comentadas, pero ha sido este fin de semana cuando se ha dado toda una ola de especulaciones alrededor del divorcio. Después de que Melinda calificara en los documentos de la corte su matrimonio como 'irrevocablemente roto’, un artículo del Wall Street Journal reportó este fin de semana que Bill fue investigado después de que una de las ingenieras de Microsoft asegurara que tuvo una relación personal con él por varios años en los 2000, desencadenando con la separación del empresario de la mesa directiva de la empresa que él fundó. Tras la publicación de esta información, tanto Gates como Microsoft se han pronunciado sobre la situación.

Fue en el 2019, cuando la empleada dio a conocer el amorío, lo que según el reporte, desencadenaría una investigación encargada por la mesa directiva de Microsoft. Una vez terminada, Gates decidió dejar la dirección de Microsoft y Berkshire Hathaway en marzo del 2020. En aquel momento se habló de que esta partida se debía a su interés de dedicarse más de lleno a su trabajo filantrópico, algo en lo que ha trabajado el último año. En el mensaje que compartió en LinkedIn escribió, “El retirarme de la dirección (de Microsoft) de ninguna manera significa renunciar a la compañía. Microsoft siempre será una parte importante de mi vida laboral y continuaré comprometido con Satya y el liderazgo técnico para ayudar a crear la visión y alcanzar las ambiciosas metas de la compañía. Me siento más optimista que nunca del progreso que la compañía está haciendo y cómo puede continuar beneficiando al mundo”.

Las reacciones de los equipos de Gates y de Microsoft

Ante el reporte que movió olas, dos de las partes involucradas han establecido su postura, con el equipo del fundador de la empresa, asegurando que esta situación no tuvo nada que ver con su decisión de dejar su puesto. “Hubo un amorío casi hace 20 años que terminó amigablemente. La decisión de transición de la mesa directiva de Bill, no está de ninguna manera relacionada con este asunto. De hecho, él había expresado su interés en pasar más tiempo en sus filantropías desde varios años antes”, se lee en un comunicado que el equipo de Gates otorgó a People.

La misma publicación estadounidense, dio a conocer un comunicado de un vocero de Microsoft, en el que se lee: “Microsoft recibió una queja en la segunda mitad del 2019 de que Bill Gates buscó iniciar una relación íntima con una empleada de la compañía en el año 2000. Un comité de la mesa directiva revisó la queja, ayudado de una firma legal externa para conducir una investigación. A lo largo de la investigación, Microsoft proveyó extenso apoyo a la empleada que levantó la queja”.

Sumado a esta situación, el New York Times también reportó que el empresario invitó a salir a una empleada de Microsoft en el 2006 y un par de años después, esto se repitió con una empleada de la Bill and Melinda Gates Foundation. Según la publicación estadounidense, ninguna de las dos mujeres aceptó y no hubo ningún tipo de repercusión tras lo sucedido.

