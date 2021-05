Ximena Navarrete y su mensaje a Andrea Meza tras su triunfo en Miss Universo La ex reina de belleza celebró el regreso de la corona a México, a más de una década de tal acontecimiento

El anhelado sueño de recibir la corona de Miss Universo se hizo realidad para Andrea Meza, que tras ganar en el certamen la noche del 16 de mayo, ha recibido un sinfín de felicitaciones y buenos deseos. Por supuesto, no pudieron faltar las palabras de otra de las mujeres que hizo historia en este prestigiado concurso hace poco más de una década, Ximena Navarrete, quien triunfó por todo lo alto en el 2010, convirtiéndose en la segunda mexicana, -después de Lupita Jones-, en obtener el prestigiado título que llevó con mucho orgullo y que le abrió las puertas del mundo entero. Por tal motivo, no perdió la oportunidad para reconocer el enorme esfuerzo de la nueva reina, que no solo se ha distinguido por su inigualable belleza, sino también por su carisma e inteligencia.

De lo más emocionada, Ximena tomó sus redes sociales para dirigir unas palabras a Andrea, dando muestra de lo pendiente que estuvo desde que arrancó la transmisión del certamen, apoyando con todo a su compatriota, a quien felicitó tras recibir la imponente corona. “¡Muchísimas felicidades por este gran triunfo a nuestra tercera Miss Universo mexicana, Andrea Meza! @MissUniverse”, escribió la guapa tapatía en las primeras líneas de su mensaje en Twitter, dando pie a un sinfín de reacciones por parte de sus seguidores, quienes se sumaron a este festejo virtual, deseando lo mejor a la nueva Miss Universo en esta faceta que ha iniciado con el pie derecho.

Al ahondar en sus palabras, Ximena hizo énfasis en la alegría que le provoca el hecho de tener de vuelta la corona en México, enviando las mejores vibras a Andrea, quien obtuvo el primer lugar al quedar como finalista junto a las guapas representantes de Brasil, Perú, República Dominicana e India, un instante que sin duda evocó el de los pasados triunfos que pusieron en alto el nombre del país. “Que emoción que la corona regresa a México casi 11 años después de que la tuvimos en 2010. bendiciones, amor y lo mejor para Andrea en esta nueva etapa”, agregó Navarrete en su dedicatoria, celebrando así el resultado del esfuerzo realizado por la guapa chica originaria de Chihuahua, que nunca perdió las esperanzas de llegar tan alto.

Tal fue el furor que causó la victoria de Andrea, que incluso hubo quienes recordaron el momento en que Ximena fue coronada, y en el que precisamente, de la misma manera en que lo hizo Lupita Jones en 1991, el gran protagonista también fue un vestido rojo. Lo cierto es que Navarrete no perdió ningún detalle de la ceremonia, así lo dejó ver en otra de sus publicaciones en Instagram, revelando que incluso hizo algunas atinadas estimaciones durante la transmisión del concurso. “Dejaré esto por aquí y me retiraré lentamente jajaja. De mi top para Miss Universo, atiné 17 de 21 concursantes, besos”. Posteriormente, envió otro mensaje a Meza en sus historias. “Felicidades @andreamezamx. Tenemos tercera @missuniverse mexicana. Qué orgullo”.

Personalidades y famosos se unen al festejo

Luego de darse a conocer la victoria de Andrea Meza, varios de los famosos y algunas personalidades expresaron su felicidad por esta noticia, fue el caso de Jacky Bracamontes, quien estuvo en la cobertura de la gala para Telemundo. “¡Felicidades @andreamezamx! ¡Hiciste un gran trabajo! Todo México está muy orgulloso de ti, y también todas las latinas... ¡Qué año tan espectacular! @missuniverse”, dijo. Del mismo modo, lo hizo Sofía Aragón. “¡México tiene corona @andreamezamx! Felicidades, felicidades. No hay palabras para describir lo que sentimos como país en estos momentos. Te amamos. ¡Felicidades, preciosa! ¡Muy merecido! ¡El universo estaba listo para ti y tú te preparaste con dedicación y todo el corazón! ¡Eres grande!”. Por supuesto, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, tampoco olvidó enviar algunas palabras a la nueva reina. “¡Felicitaciones a Andrea Meza por su triunfo en el certamen Miss Universo!”, dijo en Twitter.

