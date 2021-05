'Lo conseguiste', Vanessa Bryant a Kobe por su ingreso póstumo al Salón de la Fama

La trágica muerte de Kobe Bryant, ocurrida hace casi año y medio, no solo ha dejado un gran vacío en los corazones de sus seres queridos, también en el mundo del deporte, donde es considerado toda una leyenda del basquetbol y uno de los mejores jugadores de la historia de esta disciplina. No en vano, este fin de semana ha sido reconocido de forma póstuma con uno de los honores más grandes que un deportista podría esperar, al ingresar al Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, un sueño que Kobe deseaba poder alcanzar y que hoy se ha hecho realidad. Por supuesto, su familia ha estado ahí para ser testigo de este importante momento, en el que no han podido faltar las emotivas palabras de su viuda, Vanessa Bryant, quien ha aceptado este reconocimiento a nombre de su amado Kobe, arropada por la comunidad deportiva y por Michael Jordan, quien fuera cómplice para hacer realidad este sueño de su amigo.

"Lo conseguiste. Ya estás en el Salón de la Fama. Eres un verdadero campeón", dijo conmovida y con la voz entrecortada, para después continuar. "Ojalá mi esposo estuviera aquí para aceptar este increíble premio. Él y Gigi (su hija) se merecen estar aquí para presenciar esto. Gigi estaría tan orgullosa de ver a su papi en el Paseo de la Fama de Baloncesto”, señaló la modelo, recordando a su hija Gianna, quien lamentablemente también falleció a consecuencia del accidente aéreo en el que murió Kobe en enero de 2020.

Vanessa continuó con su discurso hablando de lo mucho que Kobe deseaba entrar al Salón de la Fama, un reconocimiento que sin duda esperaba lograr y del que habló días antes de su partida, según reveló su viuda durante su discurso de aceptación, durante la ceremonia que se llevó a cabo en la Arena Mohegan Sun de Uncasville, en Connecticut. “Sé que Kobe estaba deseando llegar aquí. Él nunca habló de posibles premios, pero sí mencionó este una semana antes de que él y Gigi murieran", detalló.

Finalmente, Vanessa hizo eco de todos los logros de Kobe como profesional y se mostró orgullosa por la nueva categoría que la exestrella de los Lakers ha conseguido a través de su historia en el deporte y con su reciente adición al Salón de la Fama. "Las estadísticas personales de Kobe hablan por sí solas. Kobe nunca tomó atajos cuando se trataba de basquetbol… Él me dijo una vez: 'Si vas a apostar por alguien, apuesta por ti misma'. Estoy muy contenta de que apostaras por ti mismo porque sobresaliste”, subrayó emocionada. "Lo conseguiste. Ya estás en el Salón de la Fama. Eres un verdadero campeón. No eres solo un MVP (Jugador más valioso por sus siglas en inglés), eres un grande de todos los tiempos. Estoy tan orgullosa de ti y te querré siempre", expresó la también actriz, quien estuvo acompañada de sus tres hijas: Natalia, Capri y Bianka.

La emoción de Natalia por el ingreso de su papá al salón de la fama

Una noche antes, Vanessa Bryant y su hija Natalia protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la ceremonia en la que se anunció el ingreso de Kobe al Salón de la Fama. Un instante en el que el recuerdo del basquetbolista inundó a todos los presentes al ver a la hija mayor del basquetbolista ponerse el saco color ocre del Salón de la Fama que hubiera usado Kobe para esta ocasión. De la mano de su madre, la hermosa jovencita representó con orgullo a su padre y posó de lo más sonriente con los otros deportistas que también han ingresado este año al Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

