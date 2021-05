Así lucieron el Canelo Álvarez y Fernanda Gómez en su boda civil

Con el mar como testigo y ante una romántica puesta de sol, Saul 'Canelo' Álvarez y Fernanda Gómez se dieron el 'Sí, acepto' en una ceremonia civil por demás idílica celebrada en Punta Mita, Nayarit, en la que los novios lucieron guapísimos y de lo más enamorados. Y aunque la discreción fue uno de los factores más importantes para la realización de este evento sin contratiempos, poco a poco se han comenzado a desvelar las primeras imágenes de este día tan especial para el tapatío y su ahora esposa, así como algunos detalles del hermoso ajuar de novia que lució Fernanda la tarde de ayer.

A través de Instagram, algunos de los invitados comenzaron a compartir detalles de este inolvidable día, en donde hemos podido apreciar a detalle el hermoso vestido que Fernanda eligió para su boda civil, el cual fue creado por el reconocido diseñador mexicano Benito Santos. Por supuesto, la novia lució como toda una princesa, con un vestido en corte recto, de hombros descubiertos y mangas largas, con algunos detalles de pedrería y encaje a lo largo de todo el diseño, el cual obviamente terminaba en cola. El vestido tenía como complemento una mantilla transparente que colgaba de la espalda de la novia hacia el piso.

Al no tratarse de una ceremonia religiosa, Fernanda no llevó velo sobre la cabeza, en cambio, su rubia cabellera la llevó peinada en una cola de caballo baja trenzada. La novia optó por darle todo el protagonismo a su majestuoso vestido y prefirió no llevar accesorios, siendo la discreta tiara con la que adornó su cabeza el elegante detalle con el que complementó su look nupcial.

Por su lado, el 'Canelo' optó por un atuendo más discreto, pues eligió un traje de lino en color beige, el cual combinó con una camisa blanca y zapatos café. Al tratarse de una ceremonia a la orilla del mar, el novio optó por no usar corbata o moño, optando por la discreción y cediéndole todo el protagonismo a su hermosa esposa y madre de su pequeña Fer, quien seguramente fue la invitada más importante de este magno evento.

Los detalles de la recepción

Ha sido a través de Instagram donde se han comenzado a viralizar algunas de las imágenes del momento en el que el ‘Canelo’ y Fernanda se habrían dado el ‘Sí, acepto’. En las imágenes difundidas se puede apreciar parte de la ambientación que la pareja eligió para esta ocasión, en donde las miles de flores blancas colgando de todos lados, altos centros de mesa, velas blancas, vajillas en el mismo tono y mesas muy largas, han dado el toque íntimo y romántico a la celebración, siendo el hermoso arco de flores que adornó el lugar en el que se realizó la ceremonia lo que más ha llamado la atención.

Recordemos que esta boda se ha realizado bajo estricta discreción, pues incluso el ‘Canelo’ se negó a hablar de sus planes con Fernanda unos días antes de su enlace. Sin embargo, los rumores finalmente se confirmaron al viralizarse las imágenes de la boda del boxeador. “Eso (la boda) es muy personal, y como lo saben siempre me ha gustado dejar todo muy hablado de lo que es mi vida profesional, y pues si es verdad o no pues ya lo van a ver y lo van a saber, seguramente, ustedes se encargan de saberlo pronto, no se preocupen…”, aseguró el pugilista mexicano durante una entrevista con el programa Despierta América, en donde fue cuestionado sobre las especulaciones en torno a su boda con Fernanda.