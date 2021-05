El Canelo Álvarez se casó con Fernanda Gómez

Aunque Saúl ‘Canelo’ Álvarez suele ser muy cercano a sus fans, lo cierto es que procura mantener su vida íntima al margen de la profesional, por lo que son contadas las ocasiones en las que se deja ver en sus facetas más personales. Ya lo dejaba en claro hace unos días, luego de que el boxeador fuera cuestionado acerca de los rumores que apuntan a que este sábado 15 de mayo podría celebrarse su boda civil con Fernanda Gómez, la madre de su pequeña hija Fer, evadiendo los cuestionamientos y dejando en claro que esos asuntos prefería no hacerlos públicos, por lo que nunca confirmó los rumores. Sin embargo, en redes sociales se han comenzado a desvelar algunas pistas, pues algunos de los posibles invitados han compartido algunos detalles de lo que podría estar sucediendo en estos momentos, pues incluso se han difundido algunas imágenes de la pareja luciendo sus trajes nupciales y justo en el momento de la ceremonia.

Ha sido a través de Instagram donde se han comenzado a viralizar algunas de las imágenes del momento en el que el ‘Canelo’ y Fernanda se habrían dado el ‘Sí, acepto’. En las imágenes se puede apreciar a la pareja frente a frente, ella luciendo un hermoso y elegante vestido de novia, y al deportista con un traje de lino color beige y una camisa blanca, sin usar corbata o moño, acorde al lugar en el que se habría realizado el enlace, pues recordemos que a lo largo de esta semana se ha señalado que fue Punta Mita, en Nayarit, el lugar elegido para casarse.

En las imágenes difundidas en redes sociales también se puede apreciar parte de la ambientación que la pareja habría elegido para esta ocasión, en donde las miles de flores blancas colgando de todos lados, altos centros de mesa, velas blancas, vajillas en el mismo tono y mesas muy largas, han dado el toque íntimo y romántico a la celebración, siendo apenas algnos algunos de los detales que se pueden apreciar en las publicaciones dedicadas a la boda del ‘Canelo’, siendo el hermoso arco de flores que adornó el lugar en el que se habría realizado la ceremonia lo que más ha llamado la atención.

Hasta el momento ningún miembro de la familia del boxeador tapatío, ni los mismos novios, se han pronunciado al respecto, ni han confirmado que se haya realizado la boda. Sin embargo, Ramón Álvarez, hermano del pugilista, se ha dejado ver en los últimos días disfrutando del sol y la playa de Punta Mita, como bien lo ha detallado en sus publicaciones. Además, la tarde de ayer, su pareja compartió una fotografía en la que se les puede ver vestidos con ropa de fiesta acorde a una celebración en la playa, coincidiendo con los reportes que se han difundido sobre la posible prefiesta del pasado viernes.

¿Qué ha dicho el ‘Canelo’ sobre su supuesta boda?

Ante la incertidumbre que ha cobrado revuelo estos días, y cada vez más cercana la fecha del supuesto enlace, Saúl ‘Canelo’ Álvarez no ha podido evitar los cuestionamientos relacionados con esta información, mismos que no ha dudado en responder durante una reciente entrevista que concedió al programa televisivo Despierta América. “Por ahí escuché que tienes plan para casarte la próxima semana con Fernanda, la madre de tu hija… ¿qué hay de cierto en esto?”, preguntó uno de los conductores del matutino de la cadena Univision, lo que dio pie a las contundentes palabras de El Canelo. “Eso es muy personal, y como lo saben siempre me ha gustado dejar todo muy hablado de lo que es mi vida profesional, y pues si es verdad o no pues ya lo van a ver y lo van a saber, seguramente, ustedes se encargan de saberlo pronto, no se preocupen…”, aseguró.

