Happy Birthday! Tienes que ver a Manu cantándole a Anahí por su cumple

No hay una palabra que describa mejor la vida de Anahí en estos momentos que plenitud, pues se encuentra realizada todos los aspectos, tanto en lo profesional como en lo personal, y es así que esta guapa mujer ha cumplido un año más de vida, por lo que no podría estar más que agradecida. Desde temprano, la estrella de Rebelde recibió los más cariñosos mensajes de felicitación por medio de sus redes sociales, entre los que destacó sin duda el que le dedicó su esposo Manuel Velasco Coello. "¡Feliz cumpleaños al amor de mi vida!", escribió el político al inicio de su publicación en Instagram, en la que incluyo un collage con fotos junto a la intérprete y sus hijos, quienes son el mayor tesoro de ambos. "Dios te siga regalando muchas bendiciones, más alegrías y mayores éxitos en tu vida. Mereces eso y más por ser la mejor mamá y llenar de amor a nuestros hijos cada día, por entregar siempre todo de ti para hacer feliz a los demás y enseñarnos que los sueños se hacen realidad cuando luchas por ellos", continuó. "Soy el hombre más afortunado por tener la ducha de caminar a tu lado, eres una mujer excepcional... ¡Que todos tus deseos se sigan cumpliendo mi vida!¡Te amo co todo mi corazón!", finalizó Velasco Coello. Y así como el político sorprendió a la cumpleañera con esta emotiva dedicatoria, su hijo mayor hizo lo propio, aunque se expresó por medio de una tierna serenata. Con toda la ternura del mundo, Manu cantó Happy Birthday a su mamá, quien no dudó en compartir este momento tan especial con sus seguidores, el cual además concluyó con un dulce beso, ¡tienes que verlo! Haz click abajo.

