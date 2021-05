Michelle Renaud confiesa cómo es la relación con su exmarido: ‘Me cae bien, pero la verdad es que no hay nada…’

Más allá de su talento y simpatía como actriz, Michelle Renaud es una mujer muy cariñosa y entregada, sobre todo en sus relaciones amorosas, tal como lo demostró en su noviazgo con Danilo Carrera, el cual terminó a principios de este año. Sin embargo, cuando algún romance termina, ella tiene la madurez y fortaleza para poder pasar la página y seguir adelante con su vida. Prueba de ello es también lo que ocurrió tras su ruptura de Josué Alvarado, padre de su pequeño Marcelo, pues ha confesado que aunque mantiene una buena relación con él, nunca ha habido algo más entre ellos desde que decidieron tomar caminos separados.

Con su distintiva transparencia y sencillez, Michelle se habló de cómo sobrelleva una separación y qué tan duro ha sido para ella tomar la decisión cuando todavía existen sentimientos de amor hacia la otra persona. “Es muy difícil, es de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar, donde hay muchas cosas en juego de por medio”, expresó la actriz al acudir como invitada al canal de YouTube Pinky Promise, de Karla Díaz, luego de que una internauta le preguntara al respecto. “Es apechugar y tener claras tus convicciones”, agregó la estrella de telenovelas durante la charla, la cual se grabó hace tiempo, cuando estaba más reciente su separación de Danilo.

Otra de las preguntas que respondió Michelle con toda sinceridad fue una relacionada con el famoso dicho de 'dónde hubo fuego, cenizas quedan', sin embargo, la actriz reconoció que, dada su experiencia, tiene dudas respecto a qué tanto aplica esta frase popular. Y es que, a decir de lo que ha vivido en sus relaciones, nunca le ha pasado: “No hay ni fuego, ni cenizas en mis exparejas, entonces no creo que sea algo como tan real”, comentó, antes de mencionar, aunque no explícitamente a dos de dos amores más recientes, Danilo y Josué. “Yo puedo ver a mi exnovio, a mis exnovios, tal vez el de ahorita está muy reciente pero el otro, al papá de mi hijo, no, ni fuego, ni cenizas ni ganas”, dijo entre risas con un tono divertido. Y hablado específicamente de su exesposo señaló: “Me cae bien, pero la verdad es que no hay nada de fuego, ni de cenizas, ni nada. Yo creo que ese refrán no aplica para todas (las relaciones)".

Segura de las decisiones que ha tomado en lo que concierne al corazón, la actriz se manifestó convencida de que sus exparejas son cosa del pasado. “Ningún exnovio mío me mueve”, aseguró. La actriz contó además que lo que sí ha vivido es que algunos ex la busquen con intenciones románticas, algo por lo que aseguró no estar interesada. “Me ha pasado que de pronto quiere llegar el exnovio y así de: ‘¿Y estás soltera? Y te tira la onda y es como de ‘siéntese señor, please no’”, contó. Sin embargo, aseguró tener buena relación sus ex: “Los míos sí son amigos, sí me caen bien”, dijo, luego de que la anfitriona mencionara que ella no hace amistad con sus exparejas.

¿Qué ha dicho de una posible reconciliación con Danilo?

A finales de enero de este año, Danilo y Michelle anunciaron, de manera conjunta, su decisión de terminar su noviazgo, noticia que a muchos tomó por sorpresa. Desde el primer momento hicieron énfasis en que el cariño entre ambos seguía intacto, de lo cual no queda dudas, pues a través de las redes sociales han dejado ver lo bien que se llevan tras su ruptura. Esta buena relación ha propiciado que sus fans se ilusionen con la idea de una posible reconciliación, y de hecho la actriz ha sido cuestionada directamente al respecto. “Si él regresa dándolo todo con amor, aquí podríamos ver… Pero no creo”, expresó la actriz el pasado mes de febrero durante un encuentro con la prensa retomado por el reportero Edén Dorantes. Ante la insistencia de los medios, la actriz dijo que para que pudiera darse dicha reconciliación debía haber disposición de ambas partes. “No tiene que haber un vestido (de novia) o una decisión de hacer familia, sino un compromiso de querer estar en la relación, y si los dos estamos en esa misma disposición pues se volverá a dar y si no, pues ya se dará con otras personas”, señaló entonces.