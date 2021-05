Sofía Aragón habla del accidente que sufrió su prometido: ‘Se fracturó el hombro’

En noviembre próximo, Sofía Aragón verá cristalizado uno de sus sueños más especiales en su vida, llegará al altar con su prometido, Francisco Bernot, con quien se comprometió a finales del 2020. En medio de los preparativos de la boda que, según compartieron, en primicia para ¡HOLA!, planean realizar en Cuernavaca, Morelos, la pareja enfrenta un contratiempo, luego de que el novio se lesionara tras lanzarse al mar en un clavado que le provocó una fractura en el hombro. Rumbo a la gala de Miss Universo, en la que participará como conductora desde México, a través de la señal de Azteca Trece, la ex Mexicana Universal dio detalles del incidente que mandó a su prometido al hospital.

En entrevista para Ventaneando, la exreina de belleza relató que fue lo que le ocurrió a Francisco Bernot quien, a pesar de su habilidad como nadador, no estuvo exento de sufrir este tipo de accidentes: “Pobre, sí, se fracturó el hombro, tuvo una caída por un clavado. Él se ha dedicado toda su vida a nadar, entonces, como que muy confiado se echaba clavados desde casi 8 metros de altura y cayó mal; se botó el brazo, se tronó el hombro, entonces, cirugía cinco días después”, narró la tapatía. Sofía habló del tiempo que va a requerir Francisco para sanar de esta lesión: “Si hace bien la rehabilitación son cinco meses, nos casamos en seis”, comentó resaltando que, si todo sale como lo planean los médicos, el novio se recuperará perfectamente para el día de su boda.

A través de su perfil de Instagram, Francisco Bernot había estado compartiendo algunos detalles de su reciente visita a Punta Mita, donde Sofía Aragón captó una espectacular imagen en la que se ve realizando uno de sus acostumbrados clavados. Tras su accidente, el empresario compartió un nuevo video en el que mostró a sus más de 17 mil seguidores un video del clavado en el que se lesionó e imágenes de la fractura de hombro, además de una foto en la que se le ve en la cama de un hospital, tras la cirugía. Este post provocó la reacción de varios de sus amigos que se mostraron preocupados por su estado de salud, entre los comentarios destaca el de su prometida quien le escribió: “Pero querías ser Superman, no te preocupes, yo te cuido mi amor”, Francisco respondió a su novia con un: “Eres la mejor”.

En enero pasado, unos días después de que Francisco Bernot la sorprendiera con una propuestas de matrimonio en Times Square, durante las festividades previas al Año Nuevo, la pareja compartió detalles de la excepcional pedida de mano que el empresario organizó en un sitio llamado Bello Bosque, ubicado en el estado de Jalisco, desde donde los novios dieron varios detalles a nuestros lectores de su próximo boda, como que se realizará en Las Mañanitas, en Cuernavaca, el hotel, propiedad de Pablo, donde se conocieron en el otoño de 2019, cuando ella llegó como huésped y él se convirtió en el gran anfitrión.

El sueño de Sofía de trabajar con Del Toro y Cuarón

Además de los preparativos de su enlace matrimonial, Sofía Aragón ha estado trabajando en uno de sus talentos, hasta ahora desconocidos, como guionista de cine. Durante la entrevista con el programa de Pati Chapoy, la exreina de belleza reveló que ya tienen dos proyectos en puerta y se animó a expresar sus ganas de colaborar con dos grandes del cine: “Tengo escritas dos películas posibles, una de ellas no está terminada, pero tiene como esta fase de terror, hace mucho tiempo lo dije, que me encantaría que Guillermo del Toro pudiera involucrarse. Pero esta película que ya terminé me encantaría que, si es que Alonso Cuarón me estuviera escuchando, que se involucrara, porque siento que es una película que se adapta muy bien a su estilo cinematográfico”, comentó ilusionada.