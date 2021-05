Nicolás, el hijo de Ludwika Paleta, habla de su papel de hermano mayor: 'Es increíble, ellos aprenden de mí y yo aprendo de ellos'

La idea de que el talento se lleva en la sangre no podría ser más acertada en el caso de Nicolás, el hijo de Ludwika Paleta y Plutarco Haza, quien ha demostrado poseer una vena artística, aunque no para la actuación, sino para la música, su mayor pasión. Este apuesto joven está decidido a hacer carrera como cantante, aspiración en la que sus padres lo apoyan incondicionalmente. Sin embargo, es algunas ocasiones su legado famoso ha acaparado la atención, algo que él entiende y acepta, aunque tiene claro que para él los actores no son más que sus padres. En una reciente entrevista, Niico, el sobrenombre que ha adoptado, ha hablado además de su papel de hermano mayor y ha revelado si incursionaría algún día en las telenovelas.

Emocionado por el reciente lanzamiento de su nuevo sencillo No te dolió, Nicolás recordó que su gusto por la música nació desde que era mucho más chico, aunque fue hasta épocas recientes que empezó a considerar esta pasión como algo profesional. Sobre la reacción de sus padres ante sus aspiraciones, el joven intérprete señaló que sus padres siempre lo han respaldado. “Sí, cien por ciento, Más que nada ellos me apoyan en lo que sea que me haga feliz”, dijo al asistir al programa SNSerio de Multimedios, y aseguró que no es sólo por el hecho de que haya elegido ser cantante. “Fuera lo que fuera, creo que lo más importante y en general para los papás es que sea algo que te hace feliz, entonces creo que, fuera de que sea en el medio, me apoyan porque es algo que me gusta”, comentó.

Cuestionado sobre cómo se siente ser hijo de dos actores reconocidos y si le molesta que le pregunten sobre ellos, Niico aseguró que es algo que acepta, sin embargo aseguró que busca construir su propio camino. “La verdad no me molesta, al final estoy orgulloso de todo lo que hacen… Me causa orgullo lo que hacen y los admiro, pero para mí son mis papás, o sea, al final no los veo como actores”, comentó. “Sí, es recurrente pero también es parte de, y no lo sufro pues, porque pues digo, el chiste es ir yo armando y abriendo mi camino con mi carrera pero pues parte de, es de donde vengo, es la razón por la que existo y pues no es algo que me cause conflicto simplemente pues es poco a poco irme separando de eso y yo ir armando mi propio camino”, explicó.

¿Incursionaría en las telenovelas?

Aunque ahora está enfocado a su faceta de cantante, Nicolás no se cierra a otras posibilidades, siempre y cuando le permitan seguir haciendo música. Sin embargo, ante la posibilidad de incursionar en las telenovelas, mostró ciertas reservas. “La verdad no, un villano así de una serie padre sí, de una telenovela la verdad lo pensaría dos veces”, dijo sincero. “A mí personalmente no me encantan, las respeto…”, confesó. “Yo sí haría cualquier proyecto que no fuera de la música mientras pudiera seguir haciendo la música, porque la música no la hago para llegar a un punto en cuanto a fama, es porque me gusta”, explicó, y reconoció que tiene cierto gusto por el cine, y no sólo por lo que se hace frente a la cámara, sino también por lo que se hace detrás. “Eso lo tomaría y sí me late, pero mientras yo pueda seguir haciendo lo que me gusta tanto que es la música”, reiteró.

Su papel como hermano mayor

Más allá de sus proyectos profesionales, Nicolás es un cariñoso hermano mayor, pues tiene una linda relación con los hijos que sus padres han tenido por separado en sus actuales parejas. “Son chiquitos, podrían ser mis sobrinos, honestamente”, admitió. “Yo crecí siendo hijo único y hasta hace pocos años que tuve un hermano de parte de mi papá y dos de parte de mi mamá, es increíble, ellos aprenden de mí y yo aprendo de ellos, pero pues es muy diferente a crecer con hermanos”, aseguró. Ludwika, la guapa mamá de este joven, tuvo a sus pequeños Bárbara y Sebastián en 2017, fruto de su matrimonio con Emiliano Salinas, Por su parte, Plutarco Haza le dio la bienvenida a Leo en 2019 junto a su actual esposa Ximena del Toro.

