¿Por qué OV7 no estará en los 90s Pop Tour?

El 90s Pop Tour está de regreso, luego de dos años de haberse realizado la última presentación de este show y tras un año bastante complicado para el mundo de los espectáculos en vivo, pues debido a la pandemia tuvieron que suspenderse de forma definitiva y adaptarse a la era digital. Sin embargo, todo está listo para que la gira retome su curso a finales de este año, con nuevas adiciones al elenco y con algunos artistas que ya formaban parte del show. Una de las cartas fuertes de este espectáculo era OV7, agrupación que en esta ocasión no será parte del tour, lo que sin duda ha causado cierta confusión entre sus fans, quienes esperaban verlos de vuelta en el escenario de este show, luego de la controversia que protagonizaron hace unos meses, cuando el creador del concepto del 90s Pop Tour e integrante de OV7, Ari Borovoy, tuvo un breve desencuentro con sus compañeros de banda, algo que finalmente se resolvió satisfactoriamente. Pero, ¿cuál es la verdadera razón por la que el grupo no formará parte de este gran regreso?

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Ha sido el mismo Ari Borovoy quien ha dado a conocer la noticia la mañana de este martes, durante la conferencia de prensa en la que se ha anunciado el regreso del 90s Pop Tour, dejando abierta la posibilidad de que sus compañeros de banda puedan reintegrarse en algún momento determinado al espectáculo. “En esta ocasión no van a estar, pero uno nunca sabe, a lo mejor más adelante se suman”, dijo el productor al ser cuestionado sobre la ausencia de la agrupación de la que también es parte.

Ari ahondó más en el tema y reveló que debido a la gira pendiente que tiene OV7 desde hace un año, es que no han podido comprometerse con esta primera etapa del 90s Pop Tour e insistió en que la banda siempre será bienvenida al show. “Los de OV7 como todos ustedes lo saben, estamos esperando las nuevas fechas para una gira y en su momento, probablemente más adelante así sea, se suban como los Caló, los The Sacados, como muchos artistas que estuvieron en su momento, no en esta primera etapa, pero esperemos que más adelante. Como yo siempre lo he dicho, arriba de este escenario, cualquier noventero es bienvenido”, expresó.

VER GALERÍA

Como bien se sabe, el 2020 iba a ser de celebración para los OV7, pues sería en ese año cuando se embarcarían en una ambiciosa gira para celebrar los 30 años de la banda, por lo que incluso ya estaban confirmadas algunas fechas y la participación de todos los miembros originales: Mariana Ochoa, Lidia Ávila, Érika Zaba, M’balia Maricha, Óscar Schwebel, Ari Borovoy y Kalimba. Sin embargo, la pandemia frenó por completo sus planes y la gira sigue en espera. Afortunadamente, se espera que una vez que haya luz verde de parte de las autoridades sanitarias, los OV7 puedan retomar sus planes y deleitar sus fans en vivo. Por esta razón, la agrupación pop no podrá ser parte de la primera etapa del 90s Pop Tour, aunque ha sido el mismo Ari quien ha revelado que sus compañeros podrían reintegrarse en cualquier momento y que siempre serán bienvenidos.

¿Qué traerá de nuevo el 90s Pop Tour?

Por lo pronto, se tienen contempladas tres fechas para este show en tres ciudades de México diferentes, las cuales se realizarían durante los últimos días de noviembre de este año, algo que todavía es tentativo, pues todo depende al desarrollo de la pandemia para ese entonces. Para esta ocasión, ya se han confirmado a artistas como JNS, Sentidos Opuestos, Kabah, Erik Rubín, entre otros. Además, se ha anunciado la incorporación de Ana Torroja, Benny Ibarra y Lynda. Las fechas y ciudades contempladas hasta ahora son: 26 de noviembre en la Arena Ciudad de México, 27 de noviembre en el Auditorio Telmex en Guadalajara en la Arena Monterrey.

VER GALERÍA