Sylvia Pasquel sobre la serie de Luis Miguel: 'Pura ficción también, ni modo que lo pongan como villano'

Si la primera temporada de Luis Miguel, la serie alcanzó un gran éxito, la segunda no se ha quedado atrás, pues desde que se estrenó el 18 de abril, cada capítulo se ha convertido en tema de conversación en redes sociales. Y mientras los fans esperan ansiosos cada entrega de esta historia, algunas de las personas que de alguna forma estuvieron relacionadas con el cantante han emitido sus opiniones sobre la bioserie, realizando algunas aclaraciones sobre la veracidad de los hechos representados en la pantalla. Tal es el caso de Sylvia Pasquel quien, aunque ha reconocido que la segunda temporada de esta producción ha hecho justicia a su hija Stephanie Salas, también ha señalado que se ha apoyado mucho de la ficción, al parecer para beneficiar la imagen de El Sol.

En medio del festejo por el Día de las Madres, en el que estuvo junto a mamá Silvia Pinal, Sylvia fue abordada por la prensa e inevitablemente el tema de la serie de Luis Miguel salió en la conversación, y más cuando su hija Stephanie ha sido parte importante en la ficción, representada con un personaje llamado Sophie. “Qué bueno que la están tratando con el justo respeto, cariño y agradecimiento que se merece mi hija porque realmente ha sido una madre excelente”, expresó la actriz ante las cámaras del programa De Primera Mano.

La segunda temporada de esta producción ha mostrado el primer acercamiento que tuvo El Sol con su hija Michelle Salas, así como la relación que mantuvieron cuando ella era una joven adulta. Sin embargo, a decir de Paquel, la versión que se ha mostrado en pantalla dista un poco de cómo ella percibió las cosas. “Ya sabes que pura ficción también, ni modo que lo pongan como villano. Sí, sí convivió, pero no tanto como dice en la serie”, aseguró. A principios de este mes, la actriz y madre de Stephanie ya había expresado su opinión sobre la serie de Luismi, celebrando que en esta entrega se esté mostrando una faceta más realista de su hija en su papel como mamá. “Realmente ella siempre fue una mujer muy respetuosa, una mujer muy entregada a su hija, sin necesidad de estar haciendo escándalos ni reclamos públicos”, dijo entonces en entrevista con Venga la Alegría. En aquella oportunidad, Sylvia también se refirió al primer encuentro entre Luis Miguel y su hija: “Se les hace justicia (en la serie) en cuanto al amor y a la buena disposición que hubo para un encuentro y acercamiento de Michelle con su papá. Al final del día se dio el encuentro y la verdad, los dos se quieren mucho”, aseguró.

¿Cómo ha reaccionado Stephanie a la serie?

Mientras que el público se ha conmovido con los detalles que en la serie Luis Miguel tuvo hacia su hija, Stephanie ha dejado entrever que los guionistas pudieron haber recurrido mucho a la ficción para algunas en algunas partes de la historia. “Mejor cuéntame uno de Pinocho”, escribió en sus redes sociales junto a un emoji de libro, una referencia inequívoca a la escena en la que el cantante le regaló a Michelle un libro de su infancia. La hija de Sylvia Pasquel compartió además una imagen de Pinocho, personaje a que le crece la nariz cuando dice mentiras, algo que algunos tomaron como una indirecta hacia lo representado en la bioserie. Días antes, luego del estreno de los primeros episodios de la serie, la cantante compartió una reflexión que también muchos consideraron estaba relacionada con la producción de Netflix sobre la vida de El Sol. “A veces hay que permitirle al tiempo y a la vida, ponerlo todo en su lugar”, escribió, y en los comentarios no dudó en dar like a los comentarios que halagaban su papel como mamá.

La enérgica postura de Stephanie ante la versión de ella que mostraron en un inicio

Hace casi tres años, cuando se estrenó Luis Miguel, la serie proyecto, Stephanie fue clara al manifestar su desacuerdo por cómo se mostraron algunos acontecimientos que la involucraron. Y a través de un breve comunicado, que difundió en sus redes sociales en mayo de 2018, la actriz expuso su postura. “Respecto al capítulo de ayer que alude a mi persona, quisiera hacer algunas aclaraciones. La serie biográfica no es cronológicamente acertada ya que, para empezar, mi hija ya había nacido al momento de la relación entre Mariana y Luis Miguel, en la cual yo nunca me interpuse…”, se podía leer en el primer párrafo de su publicación. “No hay que olvidar que se trata de una serie donde interviene la ficción, y que por lo visto tiene mucho contenido impreciso. Entiendo que la serie busque un propósito comercial y de promoción para alguien a quien quieren relanzar, pero esta no retrata los hechos como sucedieron y yo recientemente relaté mi lado de la historia en la revista ¡HOLA!”, señaló entonces.

