Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina ponen fin a los rumores de crisis matrimonial

Aunque Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina son uno de los matrimonios más sólidos del mundo del espectáculo, no se han salvado de ser blanco de rumores que ponen en duda la estabilidad de su relación. Tal y como ha sucedido en los últimos días, cuando se comenzó a especular en redes sociales sobre una supuesta crisis matrimonial entre ellos, rumores que se fortalecieron luego de que Mayrín se dejara ver vacacionando en la playa sin la compañía de su famoso esposo. Ajenos a todo lo que se dice en torno a su relación, la pareja se ha dejado ver más enamorada que nunca, poniendo un alto de una vez por todas a todos los rumores que los rodean.

En una reciente entrevista otorgada al programa Hoy, Mayrín y Eduardo, tomados de la mano, dejaron en claro que nada de lo que se dice sobre ellos es real y que su matrimonio sigue tan sólido como siempre. "¿A dónde te fuiste que no me avisaste? Ahorita que lleguemos a la casa, yo no me enteré de que te fuiste de vacaciones", reclamó el actor a modo de broma a su esposa sobre sus vacaciones en solitario, luego de que fuera cuestionado por esta situación y por la supuesta crisis que estarían enfrentando.

Sobre la forma en la que han logrado fortalecer su relación y seguir igual de enamorados que cuando se dieron el ‘Sí, acepto’, hace ya más de 12 años, los actores expresaron: “La chamba es del diario, hay que trabajar diario y excelente comunicación”, dijo Eduardo mientras abrazaba a Mayrín, quien agregó: “El amor es importantísimo, el que no dejes que se apague la velita”, compartió.

Además, la pareja ahora también podrá vivir su amor entre foros de grabación, pues justo en este momento ambos actores se encuentran trabajando en telenovelas diferentes, pero en la misma empresa. De hecho, revelaron que son vecinos de foro, por lo que ahora pueden pasar más tiempo juntos. “Felices ya de tenerlo otra vez aquí. De poder compartir a veces comida, de que luego le sobra a él y luego me lo manda a mi foro, compartimos lunch”, expresó emocionada la actriz. “Ahora estamos los dos al mismo tiempo, ahora con la empresa Televisa, entones padrísimo, porque entones nos vemos nos vemos de repente, ella está en el Foro 10, en el Foro 12, somos vecinos, estamos enfrente”, agregó Santamarina.

De fan a esposo

En una reciente entrevista concedida a Yordi Rosado, Eduardo Santamarina habló de cómo la belleza de Mayrín logró cautivarlo desde el primer momento en el que la vio, algo que lo convirtió en automático en uno de sus más grandes admiradores y que incluso cambió su manera de pensar. “Yo decía: ‘Rogarle a los santos, pero a una mujer qué le voy a rogar’, y mira cómo uno luego se traga esas palabras, porque luego con Mayrín, mi esposa, como fan, poniendo fotos, recortes, porque no tenía fotografías de ella y estaba yo, y sigo estando tan enamorado. Yo la veía y decía: ‘Esta es la mujer de mi vida’, que entonces yo los portarretratos que tenía en mi casa, agarré la revistas donde salía ella y las puse en todos los portarretratos, eso llegué a hacer (saqué recortes) del ¡HOLA! y de todas las revistas que había…”, comentó el actor emocionado.

En la misma charla, Santamarina también abrió su corazón sobre la simpática anécdota de lo que aconteció previo a iniciar su romance, cuando ambos solo convivían como compañeros de profesión en los foros de televisión. “Le cantaba la de Lástima que seas aneja, le cataba esa, obviamente esos como mensajes subliminales…”, reveló, para luego hacer énfasis en como todo comenzó a cobrar sentido, hasta que la chispa del amor surgió de un momento a otro. “Empezamos a andar, gracias a Dios, ya al final obviamente los chismes y revistas, ellos juraban que empezamos a andar desde antes, pero la realidad… de que ya fue al terminar…”, explicó el galán, quien siempre se ha distinguido por la sinceridad con la que aborda temas de su vida personal.

