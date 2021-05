Lucero revela que Mijares quería tener muchos hijos: 'Yo ya tenía decretado que serían dos'

La historia de amor que escribieron Lucero y Mijares evolucionó hasta convertirse en la sincera amistad que los une ahora, la cual ha favorecido incluso que realicen proyectos juntos, como el concierto que anunciaron recientemente. Gracias a esta buena relación, la cantante no ha tenido impedimento para abrirse con sus seguidores y contar algunos capítulos de su vida junto al también intérprete, de quien siempre se refiere con mucho cariño y respeto. Así lo ha hecho la nuevamente la también actriz al hablar de una de las facetas más importantes de su vida: la maternidad. Y es que, ha revelado que años atrás, cuando su matrimonio empezaba, el cantante reveló que tenía la ilusión de tener muchos hijos, mientras que ella siempre se había imaginado sólo con dos.

En su vlog Mucho que contar, Lucero hizo un capítulo especial por el Día de las Madres, en el que se sinceró su propia experiencia, reconociendo sentirse plena como mamá. “Yo siempre he abrazado la emoción, el regalo enorme del cielo que es ser mamá, siempre soñé con tener dos hijos maravillosos como los que tengo”, contó la cantante muy sonriente. Y reveló que, desde que era muy joven, siempre tuvo claro que quería tener dos hijos, aunque ciertamente era una de las muchas ilusiones que tenía entonces. “Cuando yo era chica, era niña todavía, ni pensaba en casarme ni nada… No, como que yo sabía que eso llegaría, pero no era mi cuento de yo todos los días, era más mi cuento de todos los días que quería ser artista. Entonces, lo que sí es que yo decía: ‘Cuando yo me case yo voy a tener dos hijos’”, recordó.

Y no sólo tenía muy claro el número de hijos que quería tener, sino también qué serían. “’Voy a tener un hombre primero y luego, tres años después voy a tener una niña’”, continuó su relato. “Y así fue, así Diosito me lo mandó, yo creo decreté con muchas ganas y como lo dije tantas veces pues el universo me escuchó, Diosito me escuchó y me mandó a mi niño primero y luego a los tres añitos nació la nena, nació Lucero, entonces me siento tan afortunada”, contó.

Mijares quería tener una gran familia

Sin embargo, explicó que obviamente el tema de los hijos fue algo que discutió en su momento con Mijares, aunque en un inicio no coincidieron del todo. “Claro en aquel momento estaba yo evidentemente casada, y claro que le pregunté, le pregunté en aquel momento: ‘¿Y tú cuantos hijos quieres tener?’”, recordó. Pero se llevó una sorpresa con la respuesta que le dio el cantante. “Entonces sí me acuerdo que Manuel sí dijo: ‘Pues como cuatro o más’. Y yo dije: ‘Caramba, qué barbaridad’”. Y es que la aspiración de su entonces marido por tener una gran familia distaba un poco de la idea que ella por años había mantenido con ilusión. “Como yo tenía ya muy planeado, entre comillas, muy decretado que yo quería tener dos yo dije: ‘Ay, como qué cuatro, bueno, ahí iremos negociando’”, contó.

Según relató Lucero, tras la llegada de José Manuel y Lucerito, el intérprete de Soldado del Amor cambió de parecer y estuvo de acuerdo con quedarse en dos hijos. “Finalmente, creo que al saber al ver, y al vivir a nuestros dos hijos, yo un día le dije: ‘Quieres tener más o qué hacemos o cómo ves, o qué onda’. Y entonces me dijo: ‘Pues no, la verdad es que yo creo que estamos, estás correcta, yo creo que estamos felices y completos con nuestros dos hijos maravillosos, que dios nos ha mandado’”, dijo Lucero al recordar las palabras de Mijares, antes de reflexionar sobre la importancia de dialogar y establecer convenios en el matrimonio. “Llegamos a un acuerdo, no crean que tampoco fui la malvada del cuento de decir: ‘Pues yo sólo dos y los demás háganle como quieran’, no, los esposos tienen que ponerse de acuerdo en tantas cosas, tantas, pero sobre todo, en cuántos hijos quieren tener, obviamente”, señaló.

