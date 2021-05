Con una foto familiar inédita, Alejandro Peña recuerda a su mamá en una fecha muy especial

Por primera ocasión desde que abrió su cuenta de Instagram, Alejandro Peña Pretelini compartió una foto del álbum de los recuerdos. Con motivo del Día de las madres, el hijo del expresidente Enrique Peña Nieto compartió una entrañable imagen familiar con la que recordó a su mamá, Mónica Peña Pretelini quien falleció en enero de 2007. Aunque hasta ahora no había publicado fotos con su mamá, el joven siempre ha tenido espacio para los suyos en esta red social donde, con este post, provocó la reacción de su hermana mayor Paulina Peña quien también aparece en la instantánea.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Para este 10 de mayo, Alejandro quiso recordar a su mamá con una foto en la que aparece toda la familia: su papá, Enrique Peña Nieto, su mamá, Mónica Pretelini y los tres hijos del matrimonio, Paulina, Alejandro y Nicole. El hijo del exmandatario escribió: “¡Feliz día de las madres! 14 años festejando en el paraíso”, escribió Alejandro quien cuando murió su mamá tenía apenas 8 años de edad. Aunque los tres eran muy pequeños cuando su mamá partió, todos la tienen muy presente, tal como lo ha relatado Paulina Peña quien en redes sociales ha hablado abiertamente de cuánto la echa de menos.

VER GALERÍA

Fue precisamente su hermana mayor quien reaccionó de inmediato con varios emojis de corazón, mismos que utilizó Nicole, la menor de los tres. Quien también se manifestó en esta publicación fue Tania Ruiz, actual pareja sentimental de Enrique Peña Nieto quien también dejó en los comentarios varios corazones. Fernando Tena, novio de Paulina Peña también se mostró conmovido con esta imagen donde su novia aparece en tu etapa de niñez. En el pasado, Alejandro ya había utilizado esta red social para celebrar a otros miembros de su familia, como ocurrió en octubre pasado cuando felicitó a su hermana mayor, a quien le deseó un feliz día con una imagen juntos.

En aquella ocasión, Alejandro Peña aprovechó para agradecerle a su hermana mayor por el apoyo y cuidados que siempre ha recibido de su parte: “Hermanita, ¡Feliz cumpleaño!, que seas muy feliz hoy y el resto de tu vida, me has acompañado como una segunda madre, me has escuchado y confortado en los malos momentos y dirigido en aquellos de duda. Como me has apoyado, te apoyaré, como me has cuidado, te cuidaré, porque eres lo mejor. Mi hermana mayor. En la vida hay personas que son realmente afortunadas y yo soy una de ellas. Tenerte como parte de mi vida es como ganarse la lotería todos los días”, le escribió Alejandro a Paulina.

VER GALERÍA

La divertida felicitación a su papá

En 2019, Alejandro también felicitó a su papá, Enrique Peña Nieto, por su cumpleaños, una fecha que marcó la reaparición del expresidente en redes sociales. Para aquella ocasión, los hermanos Peña, literalmente sumaron fuerzas para cargar al exmandatario: “¡Feliz cumpleaños a la persona más importante de mi vida! La persona que más me ha enseñado y guado por la vida. Muchas felicidades y muchas gracias. Te adoro”, escribió Alejandro como descripción de una imagen en la que aparecen Paulina, Alejandro y Nicole, aparecen cargando al cumpleañero.