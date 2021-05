'No, ni así le voy a hablar', Eugenio Derbez sobre Victoria Ruffo ante la petición de José Eduardo

Para nadie es un secreto que la relación de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo no quedó en los mejores términos tras su separación, hace más de 20 años. Y aunque siempre habrá un vínculo muy especial entre ellos, debido a su hijo José Eduardo Derbez, en más de una ocasión han dejado en claro que lo que vivieron en su momento ha quedado en el pasado, por lo que no tienen el interés de mantener algún tipo de relación. Algo que ha vuelto a quedar en claro durante el primer avance de la segunda temporada del reality De Viaje con los Derbez, en donde Eugenio ha reiterado su nulo interés en volver a hablar con la reconocida actriz y madre de su hijo.

Como bien se sabe, en unos días se estrenará la segunda entrega del reality familiar de los Derbez, el cual en esta ocasión llevará a todo el clan a recorrer los parques nacionales más importantes de Estados Unidos en un camper, exponiendo a los integrantes de esta famosa familia a un sinfín de aventuras en la naturaleza. Precisamente fue en una escena del primer tráiler que se ha liberado sobre este show la que ha llamado la atención, pues en ella se puede observar a José Eduardo estar a punto de aventarse de un altísimo puente, como parte de un deporte extremo, cuando temeroso le dice a su progenitor: “Papá, si me muero ahí le hablas a mi mamá”, lo que por supuesto generó la comentada respuesta de Derbez, quien con su peculiar sentido del humor dejó en claro que no piensa hablar con su ex. “No, ni así le voy a hablar”, comentó el intérprete.

Como era de esperarse, la frase ha dejado a todos con ganas de saber más, pues desafortunadamente justo en ese momento se corta la escena y no se alcanza a saber más sobre la reacción que tuvo José Eduardo o los demás integrantes de la familia. Y aunque es claro que se trata de una broma, la respuesta de Eugenio ya se ha vuelto viral y ha causado revuelo en redes sociales. Recordemos, que el mismo José Eduardo se ha referido a la forma en la que se dieron las cosas entre sus padres después de su separación. Y aunque mucho se ha dicho en los medios sobre ellos, lo cierto es que el joven actor tiene muy claro quién es quien en su familia, gracias en parte a que Victoria seimpre fue muy transparente con él. “Mi mamá siempre fue muy abierta, como de fue un ciclo, se acabó (la relación). Mi mamá en la vida me habló mal de mi papá, siempre lo manejó como de ‘fue un ciclo, se acabó, seguimos adelante y nos tenemos tú y yo y tu papá siempre va a existir, siempre va a estar ahí y siempre vas a tener un papá'…”, confesó el también influencer durante una charla que sostuvo con el programa SNSERIO.

La dura confesión de José Eduardo sobre sus primeros años de independencia

Luego de su primera oportunidad en la televisión, vino una temporada en la que José Eduardo Derbez no dejó de trabajar y comenzó a hacerse de su propia fama, así como de un buen patrimonio. Sin embargo, debido a su juventud e inexperiencia para administrarse, terminó por gastarse todos sus ahorros. “Yo vivía con mi exnovia, me quedé literal sin dinero, llegó un momento en el que dije: ‘no tengo ni un peso’… Me vi con dinero, entonces empecé a invitar a todo mundo a los restaurantes y de repente llegó un momento en el que no había trabajo y me quedé sin dinero, pero literal, sin un peso, al grado que yo cuando vivía con mi ex me dice: 'Oye ¿y el súper?' y le dije: 'No tengo dinero ni para una lata de atún, la cuenta del banco está vacía, tengo mil 500 pesos en efectivo y no hay más'", confesó el actor en una entrevista para el canal de Youtube con Faisy.

Con la sinceridad que lo caracteriza, el actor admitió que para él fue difícil tener que abrirse con sus amistades y allegados para apoyarse en ellos y pedirles dinero prestado, pues le daba mucha pena, por lo que su exnovia decidió pedir ayuda con la mejor amiga de José Eduardo, quien no dudó en ayudarlos. "Me decía mi ex: 'Vamos a pedir dinero, a pedirle a amigos a ver cómo podemos solucionar este problema porque no tenemos ni para tragar', yo le decía: 'No, no hay forma, a mí me da mucha pena'", expresó. “(Mi amiga) Llegó un día con un súper enorme, me trajo jamón, me trajo leche, carne, queso, me hizo todo un súper, obviamente me enojé con mi ex…", agregó.

