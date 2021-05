'Yo siempre te voy a considerar mi mamá', José Emilio Fernández Levy a Ana Bárbara

Los famosos acaban de celebrar el Día de las Madres, y entre ellos se encuentra Ana Bárbara, quien ha reconocido ser una orgullosa mamá no sólo para Emiliano, José María y Jerónimo, sino también para José Emilio y Paula Fernández Levy, a quienes también considera como sus hijos. Y fue justamente de parte del menor de los chicos de la fallecida Mariana Levy que la cantante recibió el mejor regalo: una más emotiva dedicatoria llena de amor y agradecimiento sincero ante la que no pudo evitar derramar algunas lágrimas.

A través de sus Instagram Stories, Ana Bárbara contó que José Emilio, hijo de su exmarido José María Fernández El Pirru, le envió un lindo mensaje vía WhatsApp para felicitarla por el Día de las Madres. “Me van a leer algo que me llegó, y lo vamos a compartir aquí con ustedes… Es un mensaje de Emilio”, dijo la cantante en el primero de varios videos, cediendo la palabra a Jeros, su hijo menor. “Primero que nada, gracias por ser mi mamá, gracias por llegar…”, leyó el jovencito, antes de ser relevado por su hermano Chema en la lectura: “… A tapar este vacío que teníamos cuando éramos niños y por seguir tapándolo. Gracias por siempre partirte la… para poder sacarnos adelante, para ayudarnos, para venir a vernos, o para que nosotros vayamos”, leyó.

“Ma’, no sabes lo agradecido que estoy con la vida, el destino o lo que sea que te haya puesto en mi camino, y quiero que sepas que yo siempre te voy a considerar como mi mamá, por eso eres, porque desde los 8 meses me recibiste en tus manos”, continuó leyendo el mensaje Chema, mientras su mamá escuchaba atenta y su hermanito empezaba a reaccionar conmovido. “Tal vez no me pariste y no estuve nueve meses en tu panza, pero eso no es lo que hace una madre, una madre es la que se desvive día a día por los hijos como tú lo has hecho con tus hijos de sangre y con los que tú adoptaste”, continuó.

Chema siguió leyendo el sentido mensaje de su hermano: “Una madre es la que siempre va a estar para ti en cualquier momento, ya sea para ayudarte, para abrazarte, para escucharte y hasta para regañarte como tú también lo has hecho”. Totalmente conmovida, Ana Bárbara siguió escuchando el mensaje, aunque la parte final la compartió por medio de una captura de pantalla. “Yo estoy orgulloso de decir que mi mamá es Altagracia Ugalde Mota y que es la mejor consejera, mejor amiga, compañera, pero sobe todo es la mejor mamá, Gracias mamá por haber llegado a mi vida y no haberte ido, sobre todo, gracias por querer quedarte más tiempo en ella para verme crecer, te amo infinitamente”, finalizó la dedicatoria.

Estas palabras tocaron profundamente el corazón de la intérprete, quien reaccionó a lo largo de la lectura. “De los mejores regalos del Día de las Madres, te amamos”, escribió en un fragmento del video. “Eres un pedazo de mi alma… Y tú eres mijito, mi gordo, te amo”, agregó. “Mi gordo es el más sensible del mundo. ¡Gracias por este bello regalo!”, comentó. Y finalmente, explicó por qué decidió compartir un screenshot de su chat con José Emilio: “Me dijo José Emilio que su hermano no leyó bien su mensaje, bueno, ya más calmada de la faena de lágrimas que me aventé de la emoción, les comparto lo que resta del mensaje”, escribió. De hecho, el jovencito retomó en sus propias Instagram Stories el video de Ana Bárbara con Jeros y Chema.

Cuando se convirtió en una mamá para José Emilio

En 2019, en una sincera entrevista con Mara Patricia Castañeda, Ana Bárbara recordó el momento en el que se convirtió en una figura materna para José Emilio, cuando El Pirru inició una relación con ella luego del fallecimiento de Mariana Levy. “Cumpliendo el año yo ya estaba con él, era su mamá, le di todos los biberones, todavía lo dormí bebé, lo bañé, todo, como una mamá, entonces los dos me empezaron a decir mamá muy chiquitos”, dijo la cantante, refiriéndose también a Paula. Sin embargo, en 2010 vino su separación de José María Fernández y con ello la separación de la intérprete y los chicos que había criado como propios, lo que significó un duro golpe para ella. “Ahí te va la parte bonita de la historia, los sigo viendo, los sigo disfrutando, también sufriendo porque ellos pasan cosas ya sabes cuando estás en la adolescencia”, contó la cantante.

