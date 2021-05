'Esto no me define como artista', Ángela Aguilar ante las críticas por su interpretación del Himno en la pelea del Canelo La cantante aseguró que toda esta situación la ha ayudado a crecer cono artista y a darse cuenta que aún tiene mucho que aprender

Luego de su comentada interpretación del Himno Nacional, durante la pelea que protagonizó Saúl ‘Canelo’ Álvarez en contra del británico Billy Joe Saunders, Ángela Aguilar ha fijado una postura respecto a las críticas que recibió de parte de algunos usuarios de redes sociales, a quienes no les gustó la entonación que hizo del himno, por lo que incluso sugerían fuera sancionada por las autoridades mexicanas, algo que por supuesto no prospero. Como era de esperarse, Ángela no pudo evitar reaccionar a todos estos comentarios y de la forma más sincera ha fijado su postura. Recordemos que hace unos días, fue el padre de la joven artista, Pepe Aguilar, quien salió en defensa de su retoño, pidiendo un alto a las críticas sin fundamentos, pues consideró que su hija no las merecía.

Fue durante una reciente entrevista donde Ángela Aguilar se refirió a las criticas que desató presentación del pasado sábado 8 de mayo, asegurando que más allá de lo duro que fue el tener que esquivar todos los comentarios malintencionados, al final esta vivencia le dejó grandes lecciones de las cuales ha intentado sacar el mejor provecho. "La verdad fue una experiencia que me ayudó muchísimo a crecer. Sí me saqué muchísimo de onda porque nunca había vivido una situación donde tantas personas me tiraban tanto odio y mala vibra, y cada vez que abría el celular... Mejor apagué el celular. Era algo un poco fuerte para mí", reveló la intérprete durante una charla que sostuvo con el periodista Javier Poza para su programa de radio.

Ángela, de 17 años, se mostró orgullosa del trabajo que hizo aquella noche en el estadio AT&T de los Vaqueros de Dallas, lugar en el que se celebró la pelea, pues aseguró que pudo sentir la alegría del público presente en el lugar, además de que como artista supo sacar la situación avante. "Esto no me define como artista. Al revés, me define como artista cómo saque la situación, en el sentido en que no tenía audio y estaba en un estadio de 70 mil personas”, comentó orgullosa la intérprete, quien en una publicación en redes sociales había detallado que durante el evento se presentaron algunas fallas técnicas con el audio. “Siento que fue un gran recordatorio de que tengo mucho que aprender todavía", reconoció con toda humildad.

La nieta de Flor Silvestre ahondó más en el tema y explicó cómo fue que se dieron las cosas aquella noche. "La verdad no le cambié nada al himno, sólo lo hice un poco más largo, cada nota la hice un poco más larga", señaló. "Estuve muy emocionada con la respuesta en el momento, en el estadio todo mundo estaba feliz de la vida. Creo que le dio la oportunidad a que la gente la cantara más, porque esto no se trata de mí, se trata de representar a México, el lugar que más amamos y que nos hace sentir orgullosos, identificados. Para mí fue un gran honor y me quedo con los aplausos de la gente", concluyó.

¿Qué fue lo que dijo su papá?

Luego de toda la controversia que se dio en redes sociales a raíz de esta participación de Ángela, Pepe Aguilar fijo su postura a través de sus redes sociales, donde compartió un video en el que hizo referencia a todo lo que se ha dicho en torno a la presentación de su hija, sobre todo a los comentarios en los que se hace énfasis en la forma lenta en la que la jovencita entonó el himno, admitiendo así que en efecto, Ángela tuvo un pequeño tropiezo. "Sí hubo un error, claro que la regó, pero no es para fusilarla. ¿En qué la regó? Yo se los voy a decir, porque muchos de los que la critican no tienen idea de qué están hablando, pero yo se los voy a decir: la regó en que lo cantó como si se hubiera tomado unas pastillas de slow me down", dijo de forma tajante, defendiendo a su pequeña de los comentarios más críticos que recibió a través de sus redes sociales. “Hubo dos que tres que se dieron cuenta que la estaba cantando más lento, pero todos los demás, bola de borregos, no saben ni qué fre**** están diciendo. Para empezar, el Himno Nacional no se canta, se entona", sentenció el intérprete.

