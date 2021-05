¿Qué ha respondido Diego Boneta al ser cuestionado sobre Renata Notni?

No hay duda de que Diego Boneta se encuentra en un gran momento profesional, y ello no sólo se debe al éxito generado por Luis Miguel, la serie, producción que protagoniza, pues se encuentra además trabajando en otros interesantes proyectos. Y así como todo marcha viento en popa en lo que respecta a su carrera, también lo hace en su vida personal, pues el actor se ha dejado ver muy en feliz en varias ocasiones junto a Renata Notni, y aunque ambos han ser muy discretos, muchos ya dan por hecho que se trata de la pareja del momento. Estas jóvenes estrellas fueron captadas recientemente, y al toparse con la prensa, el actor fue cuestionado directamente sobre su relación con la actriz, ¿qué dijo?

Este fin de semana Diego Boneta y Renata Notni fueron captados juntos a su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y como era de esperarse no pasaron desapercibidos ante las cámaras de algunos medios de comunicación presentes en el lugar, que no perdieron la oportunidad de abordarlos. Luego de ofrecer algunos detalles sobre su nueva película, el actor fue cuestionado sobre su relación con la guapa actriz, quien al igual que él, se ha mantenido muy reservada sobre su vida personal en estos momentos. Ante la pregunta expresa sobre si está enamorado, el protagonista de Luis Miguel, la serie repitió la frase del reportero Edén Dorantes con un tono divertido: “Lo que no se ve no se pregunta, exactamente”, dijo entre risas.

Amable, Diego continuó escuchando las preguntas de la prensa y de inmediato le recordaron las declaraciones que Renata dio hace poco, en las que reveló que se encuentra muy feliz en su vida personal. “Yo también, muy contento”. Ante la insistencia de los reporteros, que quería conocer más detalles sobre su relación con la actriz, él sólo se limitó a reír. Aunque el actor no reveló de dónde regresaba junto a la estrella de El Dragón, es posible que hayan viajado para reunirse con la familia de Boneta, pues hace unos días Natalia, hermana del intérprete, publicó una foto junto a él disfrutando del mar en Los Cabos.

La semana pasada, Renata fue abordada por los medios y también fue cuestionada sobre Diego, pues ha sido evidente su cercanía con él. “Con mi vida privada estoy feliz de la vida, es todo (lo que diré)… Feliz con todo lo que está pasando en mi vida”, dijo la guapa actriz ante las cámaras del programa Suelta la Sopa, sin revelar más detalles, y tratando de girar el tema de la conversación hacia lo relacionado con el trabajo. “En cuestión profesional igual, feliz”, agregó Notni.

Y hace poco más de un mes, los dos fueron captados juntos en el aeropuerto por primera vez, y aunque ágilmente emprendieron caminos separados, eso no impidió que se reforzaran reforzando los rumores de un supuesto romance que ya sonaban desde entonces. Los medios enseguida el preguntaron al intérprete si había viajado con Renata, y él, respondió directamente: “Saben que de mi vida privada la verdad no me gusta hablar, lo que sí les puedo decir es que estoy feliz”, dijo ante las cámaras del programa Ventaneando. Este encuentro ocurrió poco después de que los dos levantaran sospechas al publicar fotos desde Punta Mita, Nayarit, en lo que se dijo fue una romántica escapada en pareja.

La reacción del público a la bioserie de Luis Miguel

Gracias a su talento, los proyectos no le han faltado a Diego y actualmente está trabajando en el remake de la cinta Father of the Bride, en la que compartirá créditos con ni más ni menos que Andy García, así como con Adria Arjona. Pero mientras esta película llega a la pantalla, el actor disfruta el recibimiento que ha tenido la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, cuyos capítulos se han ido estrenando cada domingo desde el pasado 28 de abril. “Increíble, cada vez, cada fin de semana me sorprendo más mas con los memes y con lo que dice la gente, los memes me hacen el día”, confesó el actor en su reciente encuentro con medios, el cual fue compartido en el canal de YouTube de Dorantes. “Pero yo creo que es increíble ver la respuesta del público y me conmueve mucho y es salgo que yo aprecio enormemente”, aseguró.

