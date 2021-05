'Cuando la vida nos puso a prueba, tú me ayudaste a regresar', Fernanda Castillo a su hijo en su primer Día de las Madres

Luego de haber recibido a su pequeño Liam, el pasado 19 de diciembre, la felicidad de Fernanda Castillo se vio empañada por la crisis de salud que enfrentó, debido a una complicación relacionada con su reciente parto. Por fortuna, la actriz logró salir adelante, fortalecida en el gran amor que siente por su pequeño hijo, quien en esos complicados momentos se convirtió en su principal aliciente y su fuente de fortaleza. Es por eso que, al celebrar su primer Día de las Madres, Fernanda ha compartido una emotiva reflexión en sus redes sociales, en la que ha hablado de la forma en la que su pequeño le salvó la vida en el momento más crítico, aprovechando el momento para reconocer la gran labor de todas las madres que al igual que a ella, todos los días se entregan por completo a su maternidad.

Fue a través de su perfil de Instagram donde Fernanda compartió unas postales inéditas en las que se dejó ver disfrutando de su maternidad de forma plena, cargando a su pequeño en brazos y contemplándolo tiernamente. Junto a las imágenes, la artista de 39 años compartió un mensaje en el que se refirió a la dura crisis de salud que enfrentó a inicios de este año y a la forma en la que el amor que tiene por su hijo la salvó. “Cuando la vida nos puso a prueba, tú me ayudaste a regresar Liam. Solo pensaba que no podía irme sin escuchar que un día me dijeras mamá”, compartió la actriz conmovida. “A las mamás por primera vez (como yo) las abrazo en este ¡nuestro primer Día de las Madres! Mi respeto de pie para todas las mujeres que a través de la maternidad hacen el sacrificio de amor más grande y ¡más poderoso que puede haber!”, finalizó.

Como era de esperarse, los fans no tardaron en reaccionar a la linda publicación de Fernanda y debajo le dejaron los mensajes más lindos, felicitándola por su primer Día de las Madres y enviándole sus mejores deseos para esta nueva etapa que enfrenta. Entre los miles de likes y comentarios destacaron los de Erik Hayser, el padre de su hijo, y el de su mejor amiga, Angelique Boyer, quienes se deshicieron en halagos para la nueva mamá. “Eres la mejor mamá. Te amo”, escribió el actor debajo. Por su lado, Angelique expresó: “Feliz día a mi favorita. Abrazo fuerte. Siempre contigo”.

Sin duda alguna, este 10 de mayo ha sido muy especial para Fernanda, quien desde las primeras horas del día recibió todo el cariño de su prometido, quien le dedicó una especial publicación en sus redes sociales. “¡Hoy celebro a la increíble mamá que eres @fernandacga! Me siento muy afortunado de ser testigo y parte de esta hermosa etapa en tu vida. ¡Feliz día a la mamá más linda, la más amorosa... la mejor! Feliz día de las madres, vida de mi vida”, expresó conmovido el guapo actor, quien además compartió una linda postal familiar con la que se ganó el corazón de todos.

‘Ser mamá es lo más extraordinario que me ha pasado’

Sin duda alguna, la maternidad ha sido una experiencia por demás enriquecedora para Fernanda Castillo, quien tras dar a luz a su pequeño Liam no ha hecho más que entregarse por completo a esta nueva faceta de su vida. A través de sus redes sociales, la actriz ha decidido compartir parte de esta alegría que la envuelve con todos sus seguidores, así como las reflexiones más profundas a las que ha llegado conforme se ha ido descubriendo y conociendo como madre.

A través de su perfil de Instagram, Fernanda compartió dos lindas postales en las que mostró su lado más maternal, posando al lado de su pequeño Liam, a quien carga en sus brazos, mientras él toma una relajante siesta. Junto a las imágenes, la actriz escribió una profunda reflexión en la que habló sobre lo emocionante que ha sido experimentar la maternidad y la forma en la que la ha transformado. “Ser mamá es lo más extraordinario que me ha pasado”, expresó emocionada al inicio de su mensaje. “Es magia y dolor. Es transformación y paz. Es maravilloso, pero todo menos fácil. Es morir y que nazca otra persona. Es superar mis miedos, quiera o no, porque hay alguien que me necesita”, compartió. “Es no tener el control (que cómo cuesta). Soltar y a la vez abrazar a alguien con todas tus fuerzas. Es desfallecer de sueño hasta que llegas a una cuna y te sonríen. Es frustración y culpa. Es besos y que alguien pequeñito agarre tu mano. Es perderte de cosas y tenerlo todo. Es amar a lo grande y llorar sintiéndome chiquita”, agregó emocionada.

