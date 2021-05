Pepe Aguilar reacciona a los comentarios sobre su hija Ángela en la pelea del Canelo

La noche del pasado 8 de mayo, el estadio AT&T de los Vaqueros de Dallas se vistió de los colores de la bandera mexicana, al celebrarse la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el británico Billy Joe Saunders, de la que por supuesto resultó vencedor el boxeador tapatío. Como parte de los invitados a este gran espectáculo estuvo Ángela Aguilar, quien fue la encargada de cantar el Himno Nacional Mexicano durante la ceremonia previa a la pelea. Y aunque su interpretación fue aplaudida por todos en el estadio, en redes sociales generó división, pues hubo quienes consideraron que la forma en la que Angela entonó el himno no fue la correcta, mientras que hubo otros que celebraron el gran talento de la joven artista. Como era de esperarse, el padre de la cantante, Pepe Aguilar, ha reaccionado a todo el revuelo que ha causado su hija tras su participación de ayer y ha fijado una postura al respecto.

A través de sus redes sociales, el intérprete de Miedo compartió un video en el que hizo referencia a todo lo que se ha comentado a raíz de la interpretación de Ángela, sobre todo a los comentarios en los que se hace énfasis en la forma lenta en la que la jovencita entonó el himno, admitiendo así que en efecto, su hija tuvo un pequeño tropiezo. "Sí hubo un error, claro que la regó, pero no es para fusilarla. ¿En qué la regó? Yo se los voy a decir, porque muchos de los que la critican no tienen idea de qué están hablando, pero yo se los voy a decir: la regó en que lo cantó como si se hubiera tomado unas pastillas de slow me down", dijo de forma tajante, defendiendo a su pequeña de los comentarios más críticos que recibió a través de sus redes sociales. “Hubo dos que tres que se dieron cuenta que la estaba cantando más lento, pero todos los demás, bola de borregos, no saben ni qué fre**** están diciendo. Para empezar, el Himno Nacional no se canta, se entona", sentenció el intérprete.

Pepe también se refirió a los comentarios que sugieren que Ángela habría modificado el tono del Himno Nacional y por ende toda la canción, negando rotundamente que así se hayan dado las cosas. “Ni moduló ni modificó, sólo lo estaba cantando más lento y estaba mal cantado, definitivamente. Cuando sale Ángela, los audífonos que traía no servían, no se oían y el error de Ángela ahí es de que se hubiera olvidado de eso, entonces si no tienes la experiencia vas a cantar más lento, porque vas a tratar como de compensar y tratar de llegar a eso”, comentó, asegurando que la falta de experiencia de su hija provocó que su interpretación no luciera como ellos esperaba. "(Ángela)Tendría que haber tenido la capacidad de haber salido de ese problema, pero no la tiene, no la tuvo, y unas por otras: si la chavita la está rompiendo a los 17 años es porque está trabajando desde muy chiquitita, pero tiene 17 años", expresó.

¿Qué ha dicho Ángela sobre todo esta situación?

Sin duda alguna, Ángela Aguilar es una artista que aprende de cada experiencia y usa todas las lecciones a su favor. Así lo dejó en claro en el mensaje que compartió en sus redes sociales, luego de haber entonado el Himno Nacional y de dar un increíble espectáculo al lado de su hermano Leonardo y su papá, como parte del cierre de la pela.

A través de Instagram Stories, la jovencita se manifestó y se mostró agradecida por estar de vuelta en el ruedo, luego de varios meses de permanecer alejada de los escenarios debido a la pandemia, refriéndose también a los comentarios sobre su presentación de anoche. “Muchas gracias a todos por un maravilloso regreso a los escenarios. Gracias a el ‘Canelo’, a Pepe Aguilar y a Leonardo por invitarme a un musical tan especial. Con problemas técnicos y entonaciones lentas estoy tan agradecida. Gracias por tanto apoyo y amor siempre. Les mando besos a mis angelitos”, concluyó la joven artista.

