'¡Eres la alegría de nuestra tripulación!', Kim Kardashian celebra el cumpleaños 2 de su hijo Psalm

El clan Kardashian-Jenner es tan numeroso, que pareciera que todos los días tienen a alguien a quien celebrar. De hecho, este fin de semana, todos se han volcado en cariño para el miembro más pequeño de la familia. Se trata de Psalm, el hijo menor de Kim Kardashian, quien este domingo 9 de mayo ha cumplido sus primeros dos añitos de vida, una celebración que ha coincidido con el Día de las Madres, que en Estados Unidos se conmemora el segundo domingo de mayo, por lo que el festejo familiar ha sido doble.

Como era de esperarse, la familia se ha unido para celebrar al pequeño hijo de Kim en redes sociales, siendo precisamente la orgullosa mamá quien se ha pronunciado al respecto desde las primeras horas de este domingo, compartiendo en su perfil de Instagram una emotiva dedicatoria para su bebé. “Mi Tauro, baby Psalm. Hoy cumple 2 años en el Día de las Madres. Un día tan especial para compartir juntos. (De mis hijos) Él es el que luce más armenio como mi abuelo, y me recuerda mucho a mi padre. Ni siquiera puedo describir su sonrisa y la dulzura que todos sienten cuando están con él. Psalm: ¡has traído tanta calma y equilibrio a nuestras vidas! ¡Todos tus primos y hermanos te quieren mucho! ¡Realmente eres la alegría de nuestra tripulación! Mami te quiere mucho”, compartió emocionada la empresaria, quien además compartió en sus historias unas imágenes en las que mostró algunos de los momentos más entrañables de su vida al lado de Psalm.

Por su lado, Kris Jenner también dedicó unas lindas palabras para su nieto menor, dejando en claro el gran amor que le tiene. “¡Feliz cumpleaños a mi nieto más pequeño! Mi hermoso y precioso Psalm, ¡quien es la luz de nuestras vidas! Gracias pequeño Psalmy por traer una mágica alegría a nuestras vidas con tu increíble sonrisa y tu dulce personalidad. ¡Tu tierno espíritu se ilumina todos los días! Nos traes tanta felicidad. ¡Eres el mejor conductor de scooter que he visto en mi vida! ¡Gracias por todo el amor que me das y qué bendición eres en todas nuestras vidas! ¡Ser tu abuela es mi mayor regalo y te amo más de lo que jamás sabrás!”, compartió orgullosa la matriarca del clan.

Por su lado, Khloé y Kourtney Kardashian dedicaron algunas de sus historias al pequeño Psalm, en las que dejaron en claro el gran amor que le tienen al pequeño y mostraron los momentos más lindos que han compartido al lado del cumpleañero. De hecho, Khloé mostró un poco de lo que fue el festejo del pequeñito, en un video en el que se puede ver a su hija True pegarle a una piñata con forma del número dos, por lo que todo parece indicar que la familia festejó por adelantado el cumpleaños del menor de sus integrantes, para así poder celebrar también el Día de las Madres sin descuidar al pequeño festejado.

La viva imagen de Robert Kardashian

Como bien se sabe, Robert Kardashian, padre de Kim, Kourtney y Khloé, es una figura muy importante en sus vidas y aunque falleció ya hace algunos años, las tres hermanas procuran tenerlo muy presente a diario. Sin embargo, con la llegada de Psalm a sus vidas las Kardashian se han sentido aún más cercanas al recuerdo de su progenitor, pues aseguran que el pequeño es muy parecido a él e incluso consideran que tiene mucho de la personalidad de Rob.

Pero eso no es todo, de acuerdo con la misma Kim, durante el proceso de gestación de su bebé -proceso que se llevó a cabo a través de un vientre subrogado-, la empresaria recibió algunas señales que le anticipaban que su hijo se parecería mucho a su papá. "En nuestro programa, mostramos que estábamos en Bali, y una mujer, una médium ciega, se me acercó y me dijo que iba a tener otro hijo y que iba a ser mi padre reencarnado. Ella no tenía idea", continuó. "Nadie lo sabía. Nadie de mi equipo sabía que tenía una madre sustituta que estaba embarazada de un niño", dijo durante una entrevista con E!

Por otro lado, Kim también contó otra anécdota relacionada con este tema. "La enfermera de mi bebé tuvo que salir de la ciudad y realmente necesitaba sus servicios, pero ella tenía que ir a un baby shower, por lo que yo le dije: 'Está bien, puedes llevar a mi hijo al baby shower, si te parece bien'. Realmente necesitaba la ayuda. Ella lo llevó y ahí una mujer se le acercó y le dijo: ‘¿Es tu hijo?’ Y ella respondió: 'No, no, no, solo lo estoy cuidando'. Y ella agregó: 'Bueno, solo tengo que decirte esto: por favor dile a su madre que este es un miembro de su familia reencarnado'”.

